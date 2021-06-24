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Büyükşehir'den yeni Turizm Rehberi - Son Dakika

Büyükşehir'den yeni Turizm Rehberi

24.06.2021 08:38
Büyükşehir'den yeni Turizm Rehberi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, turizm faaliyetlerine hizmet vermek amacıyla güncel tarihi mekân ve fotoğraflarla Kocaeli Turizm Rehberini yeniledi.

Kocaeli'nin "Turizm Master Planı" hedefi için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Bu amaçla Kocaeli'nin turizm altyapısını güçlendirmek, turistleri daha iyi bilgilendirmek ve yönlendirmek için Kocaeli Turizm Rehberi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yenilendi. Yenilenen Kocaeli Turizm Rehberi'nde kentin genel özellikleri (tarihi, coğrafi konumu, kentle ilgili pratik bilgiler) ve şehre kimliğini veren önemli değerler (tarihi eserler, müzeler, doğal güzellikler, kente özgü meşhur yiyecekler, coğrafi işaretli ürünler, hediyelik eşyaları vs.) güncel fotoğraflarla desteklenerek tanıtıldı.

KOCAELİ'NİN TANITIMI İÇİN İLK ADIM ATILDI

Kocaeli'ni ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi olması için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın belirlediği 'Turizm Master Planı' hedefi için yapılan çalışmalar arasında yer alan "Kocaeli Turizm Rehberi" kentin doğal güzelliklerini ve tarihi mekânlarını geniş kapsamda tanıtıyor.

TURİSTLER İÇİN REHBER OLACAK

Yaz turizminden, doğa turizmine, tarihi ve kültürel miraslarımızdan, büyüleyici güzelliklere kadar her şeyin yer aldığı Kocaeli Turizm Rehberinde birçok önemli bilgiler verildi. Rehberde eşsiz coğrafyasıyla Kandıra sahilleri, mavi bayraklı plajlar, yürüyüş ve bisiklet turları için vazgeçilmez doğa turizmi parkurları, Kocaeli'nin eşsiz gastronomik değerleri ve coğrafi işaretli ürünleri, Ormanya, Kartepe, Akçakoca Anıt Mezarı, Gebze Çoban Mustafa Camii gibi değerlerin hepsi Mutlu Şehir Kocaeli için özenle tanıtıldı.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLARAK BASILDI

TÜRKÇE – İNGİLİZCE olarak hazırlanan, yurt içi ve yurt dışından gelen turistlere rehber niteliği taşıyan Turizm Rehberinin kentin tanıtımına katkıda bulunması amaçlanıyor. Turizm Rehberine ulaşmak için Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü'nden 0530 469 6798 numaralı telefonla irtibat kurabilir veya www.kocaeli.bel.tr adresinden dijital olarak indirebilirler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İngilizce, Kocaeli, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den yeni Turizm Rehberi - Son Dakika


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