Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den yeni üniversiteli öğrencilere oryantasyon turları
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Büyükşehir'den yeni üniversiteli öğrencilere oryantasyon turları

2 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik tanıtım standı kurdu.

Büyükşehir'den yeni üniversiteli öğrencilere oryantasyon turları, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik tanıtım standı kurdu. Türkiye'nin çeşitli illerinden kente gelen gençleri karşılayan büyükşehir, öğrencilerin şehre adaptasyonlarını sağlamak amacıyla oryantasyon turları düzenleyecek.


4 üniversitesiyle yükseköğretim camiasına hizmet veren Gazi şehir, "Genç Dostu Kent", "Öğrenci Dostu Kent" kimlikliğiyle geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığı'nın işbirliğinde, üniversite kayıt döneminde Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, SANKO Üniversitesi'yle İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne açtığı stantlarda öğrencilere şehir tanıtıldı, broşür dağıtıldı, yıl içerisinde düzenlenecek olan oryantasyon turuna katılmak isteyen 450 öğrencinin kaydı alındı. Tur kapsamında, şehrin tarihi yerleri ve Büyükşehir'e bağlı müzeler gezilecek.


Yeni gelenler Şahin'in hizmetinden memnun


Gaziantep Üniversitesi'ne kayıt işlemleri için Adıyaman'dan gelen Celalettin Karayılan, "Kızım, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'ni kazandı. Fatma Şahin'in çalışmalarını önceden de takip ediyorduk gayet başarılı buluyoruz. Öğrenciyi şehri gezdirip adapte edecekler. Gaziantep ve belediyesinin hizmetleri gayet güzel" dedi.


Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kayıt yaptırmak için Elazığlı Dilara Kaçar ise yeni gelenler için şehre uyum sağlamaları açısından gezinin çok yararlı olacağını kaydetti. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:16 Kaynak: İHA
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