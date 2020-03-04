Büyükşehir'den yerel hayvancılığa destek sürüyor - Son Dakika
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Büyükşehir'den yerel hayvancılığa destek sürüyor

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bölgenin yerli keçi ırkı olan Honamlı keçilerini yaşatmak için harekete geçti.

Büyükşehir'den yerel hayvancılığa destek sürüyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bölgenin yerli keçi ırkı olan Honamlı keçilerini yaşatmak için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi'nin çiftliğinde veteriner hekim kontrolünde üretimi yapılan keçiler, Aydın'da hayvancılıkla uğraşan ihtiyaç sahibi kadınlara hibe edilecek. Böylece kadınlara ekonomik destek de sağlanmış olacak.


Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Koçarlı'daki 168 dönümlük Sakız Koyunu Çiftliği'nde, veteriner hekim kontrolünde bakımı yapılan honamlı keçilerinin sayısı her geçen gün artıyor. Doğal mera koşullarında beslenen keçiler, mera bitkileri tüketirken, yem tüketimini de en az seviyede gerçekleştiriyor. Yüksek et verimliliği bulunan honamlı keçileri uygulanan beslenme yöntemi sayesinde hem ikiz ve üçüz doğum yapıyor hem de ortalama ağırlıkları iki katına çıkıyor. Keçilerin ortalama ağırlıkları 47 kilogramken doğru bakım ve gösterilen özenle ağırlıkları ortalama 83 kilograma çıktı.


Kadınlara hibe edilecek


Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sakız koyunu projesinde olduğu gibi yeterli sayıya ulaştıklarında honamlı keçilerini de ihtiyaç sahibi kadınlara hibe ederek, kadınlara ekonomik destek sağlamayı hedefliyor. Hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında keçi üretimine önem verdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, keçilerin kadınlara dağıtımına yakın zamanda başlanacağını söyledi. Çerçioğlu proje ile ilgili olarak, "Keçicilik projemize Aydın'da keçiciliği geliştirmek için başladık. Keçilerimizin sayıları istediğimiz noktaya geldiğinde sakız koyunu projemizde olduğu gibi hayvancılık yapmak isteyen kadınlara hibe edeceğiz. İnanıyoruz ki Aydın'da, önümüzdeki yıllarda, verdiğimiz bu desteklerle koyun sayısında olduğu gibi keçi sayısında da artış olacak. Bunun yanında bu projelerimizle kadınları üretime yöneltiyoruz. Aydın'da küçükbaş hayvancılığı çok daha iyi noktalara getireceğiz" dedi. - AYDIN

Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:33 Kaynak: İHA
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