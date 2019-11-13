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Büyükşehir'den yerli ırka destek

7 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bigadiç'te hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yerli ırk sığırlarıyla, genetik açıdan benzerlik gösteren Piedmontese ırkı boğalar kullanılarak yapılan tohumlama çalışması sonucunda 4 buzağı dünyaya geldi.

Büyükşehir'den yerli ırka destek, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bigadiç'te hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yerli ırk sığırlarıyla, genetik açıdan benzerlik gösteren Piedmontese ırkı boğalar kullanılarak yapılan tohumlama çalışması sonucunda 4 buzağı dünyaya geldi. Tohumlama çalışması sonucunda buzağılar yaklaşık iki katı ağırlığa ulaşıyor.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların daha fazla kazanç elde etmesi için yerli boz ırk sığırların verimini artırma kapsamında bir çalışma gerçekleştirdi. Yerli boz ırk sığırlarla; genetik, morfolojik ve şekil olarak oldukça benzerlik gösteren Piedmontese ırkı boğa sperması kullanılarak tohumlama çalışması yapıldı. Pilot bölge Bigadiç'te yapılan bu uygulama sonucunda geçen yıldan bu yana 7 tohumlamanın 4 tanesinin tutarak buzağılar doğdu.


İki katı canlı ağırlığa ulaşıyor


Bu ırkın tohumlamasından doğan buzağılar, yerli ırk boğalardan doğan buzağılara göre yaklaşık iki katı canlı ağırlığa ulaşıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kayıt altına alınarak takip edilen buzağılarda aynı durum gözlemleniyor. Böylelikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar daha fazla kar elde edebilecek. Proje ilerleyen zamanlarda yerli ırk hayvan varlığı olan; Dursunbey, Sındırgı ve Balya ilçelerinde de uygulanmaya başlayacak. - BALIKESİR

Balıkesir, Genetik, Bigadiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
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