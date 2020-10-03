Büyükşehir'den 'yerlilik ve millilik' hamlesi - Son Dakika

Büyükşehir'den 'yerlilik ve millilik' hamlesi

- Büyükşehir'den 'yerlilik ve millilik' hamlesi Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür AŞ bünyesinde oluşturulan atölye sayesinde Türkiye'deki bilim ve teknoloji merkezlerinin dışa bağımlılığını hızla azaltıyor.

- Büyükşehir'den 'yerlilik ve millilik' hamlesi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür AŞ bünyesinde oluşturulan atölye sayesinde Türkiye'deki bilim ve teknoloji merkezlerinin dışa bağımlılığını hızla azaltıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ndeki yerli ürün sayısının yüzde 40'lara ulaştığını belirterek, 2023 yılına kadar dünyadaki ilk 5 üretici arasına girmeyi hedeflediklerini aktardı.

Bursa'nın daha yaşanılabilir hale gelmesi için altyapıdan sosyal hayata kadar birçok alanda çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimin teşvik etmek ve bilim teknoloji merkezlerindeki dışa bağımlılığı azaltmak adına hamleler yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Kültür AŞ bünyesinde oluşturulan atölyede, şu ana kadar birçok düzenek tamamen yerli imkanlarla üretilerek çeşitli bilim teknoloji merkezlerinin hizmetine sunuldu. Yürütülen çalışmalar sayesinde Bursa Bilim Teknoloji Merkezi'ndeki yerli ürün sayısı da yüzde 40'lara ulaştı. İlk yerli sergi üretimi olan Müslüman bilim adamlarının icatlarını anlatan 'Altın Çağda Bilim Sergisi', Düzce, Trabzon ve Mersin başta olmak üzere 8 farklı şehirde sergilendi. Sergi, son olarak Antalya Bilim Merkezi'nde kuruluyor.

"Yerli ürün sayısı yüzde 40"

Nilüfer ilçesindeki atölye binasını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Fehim Ferik'ten yürütülen projeler hakkında bilgi alan Başkan Alinur Aktaş, üretim ve proje birimlerini gezerek çalışanlarla sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Bilim Teknoloji Merkezi sürecinin tamamı yurtdışından alınan 100 adet deney düzeneğiyle birlikte başladığını belirtti. Türkiye'deki bilim ve teknoloji merkezlerinin de yurt dışı destekli yapılabildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerlilik ve millilik vurgusuyla 2018 yılından itibaren Kültür AŞ bünyesinde kendimiz üretmeye başladık. Bu yıl itibariyle Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ndeki yerli ürün sayısı yüzde 40'lara ulaştı. Bu oranı daha yukarıya çıkarmak için çalışıyoruz. 2017 itibariyle ürettiğimiz deney düzeneklerini kendi bilim merkezimizde sergilemek dışında diğer bilim merkezlerine TÜBİTAK aracılığıyla satışını yapıyoruz. TÜBİTAK'ın gençlik merkezlerindeki 'Deneyap' atölyelerinde 12 şehrin kuruluşunu gerçekleştirdik. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunan Bilim Atölyesi'ni kurduk. Farklı şehirlerle alakalı görüşmelerimiz var. Türkiye'de önümüzdeki bir yıl içinde 200 deney düzeneğinin yüzde 80'i yerli olarak Kültür AŞ tarafından üretilecek. Amacımız 2022 yılında ürettiğimiz ürünleri, yurt dışına satmak ve 2023 yılına kadar dünyadaki ilk 5 üretici arasına girmek" dedi.

"2022 Teknofest Bursa'da"

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Teknofest'e ev sahipliği yapmak istediklerini de hatırlatan Başkan Aktaş, 'Bir yıl İstanbul'da, bir yıl Anadolu'da' yapılma fikrinden dolayı 2020'de Gaziantep ev sahipliğinde düzenlendiğini dile getirdi. Bursa'nın bu konuda arzusunun bilindiğini ve ön anlaşmanın yapıldığını açıklayan Başkan Aktaş, "İnşallah 2021 İstanbul'dan sonra 2022'de Teknofest'in Bursa'da yapılması için gerekli hamleleri yaptık. Diğer taraftan Teknofest'ten önce başlayan Türkiye'nin ilk bilim ve teknoloji etkinliği Science Expo'yu bu yıl salgından dolayı yapamadık. İnşallah önümüzdeki sene 23-26 Mayıs tarihlerinde yapmayı planlıyoruz. İnanıyorum ki 2022'deki Teknofest ve atölyemizdeki yerli üretimin artmasıyla beraber Bursa olarak farklılığımızı ortaya koyacağız. Kültür AŞ yaklaşık 2 yıllık süreçte bu ve benzeri aktivitelerden dolayı 25 milyonluk bir işlem hacmine ulaştı" diye konuştu.

Büyükşehir'den 'yerlilik ve millilik' hamlesi
Büyükşehir'den 'yerlilik ve millilik' hamlesi
Büyükşehir'den 'yerlilik ve millilik' hamlesi
Büyükşehir'den 'yerlilik ve millilik' hamlesi
Büyükşehir'den 'yerlilik ve millilik' hamlesi
Büyükşehir'den 'yerlilik ve millilik' hamlesi
Büyükşehir'den 'yerlilik ve millilik' hamlesi

Büyükşehir Belediyesi, Alinur Aktaş, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'den 'yerlilik ve millilik' hamlesi - Son Dakika Ekonomi


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