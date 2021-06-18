Büyükşehir'den Yoga Etkinliği - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran Dünya Yoga Günü'nde İzmirlileri yoga uzmanlarıyla bir araya getiriyor. Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde düzenlenecek ücretsiz etkinlik pandemi kurallarına uygun olarak yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran Dünya Yoga Günü kapsamında etkinlik düzenleyerek Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde yoga uzmanlarıyla İzmirlileri buluşturuyor. Etkinlikte her yaşa uygun ücretsiz yoga çalışmaları yapılacak. Sabah 09. 00'da başlayacak Dünya Yoga Günü etkinlikleri kapsamındaki Türkiye'nin tanınmış Yoga eğitmenlerinin vereceği yoga atölyelerinde, pandemi kuralları uygulanacak, katılımcı sayısı sınırlı olacak. Yaş sınırının bulunmadığı etkinlikte yine pandemi kuralları gereği katılımcıların matlarını yanında getirmesi isteniyor. Hem yoga hem söyleşi Dünya Yoga Günü etkinlikleri, Vinsaya Akış ile başlayacak. Eğitmenler Evrim Karaelmas Piyancı ve Asil Akçakaya İzmirlilerle yoga yapacak. Somatik Yoga'da eğitmen Cem Batur olacak. Günün üçüncü programında Yoga Söyleşisi yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü personeli Yoga Eğitmeni Selda Taçmahal, 10 yılı aşkın süredir yogaya ve yaşama dair tecrübelerini paylaşan Gülin Zeytunlu'yu konuk edecek. Eğitmen İrem Yeşilçavdar eşliğinde Ses Çanakları ile Nefes ve Meditasyon etkinliğinin ardından program Yin Yoga Akış ile son bulacak. Yin Yoga Akış'ta eğitmenler Dane Rusçuklu ile Bahar Selhan Şentepe yer alacak. 2014'te ilan edildi Hindistan'da doğan yoga, 5 bin yıllık kadim bir kültür. Birleşmiş Milletler; Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin talebi doğrultusunda, 27 Aralık 2014'te Türkiye'nin de içinde bulunduğu 177 ülkenin desteğiyle 21 Haziran'ın Uluslararası Yoga Günü olarak ilan etti. Kayıt için: https://www. gencizmir. com/tr/DuyuruDetay/1061/23