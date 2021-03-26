Büyükşehir'den yol üstü otopark açıklaması - Son Dakika

Büyükşehir'den yol üstü otopark açıklaması

26.03.2021 15:47
Büyükşehir'den yol üstü otopark açıklaması, System.String[]

Son günlerde Muğla kamuoyunu meşgul eden yol üstü otoparkları için Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama ve süreci ile ilgili açıklama yapıldı.

Son günlerde Muğla kamuoyunu meşgul eden yol üstü otoparkları için Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama ve süreci ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Basında anlatıldığı üzere 2011 yılında alınan Danıştay kararında park alanlarının imar planlarına işletme zorunluluğu gerekçesi yerine getirilmediği için Muğla ilinde yol üstü otopark uygulaması iptal edilmiştir. Ancak 22 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliğinde 4. Maddenin "ö" bendinde yol üstü otoparkı yapılacak yerler UKOME Kurulu tarafından belirlenir şeklinde değişiklik yapılmıştır. Bu düzenlemeye müteakip süreç yeniden ele alınmış ve tüm gereklilikler yerine getirilerek uygulamaya başlanmıştır. Yönetmelik değişikliği sonrası il genelinde 60 noktada 3597 adet araç park yeri işletilecek olup bu alanlar dışında yük indirme bindirme yeri, engelli araç park yeri, motosiklet, bisiklet park yeri, taksi bekleme alanı, resmi araç park yeri ve durak gibi fonksiyonlara göre sınıflandırmalar yapılmış ve Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 24.06.2020 tarihli ve 2020/5-194 sayılı kararı ile yol üstü otopark alanları belirlenmiştir. Bilindiği üzere Muğla genelinde araç trafiğini rahatlatmak ve park ettikleri yerlerde uzun süre bırakılan araçlar yerine sirkülasyonu sağlamak ve kent merkezinin hareketliliğini artırmak için il geneli dört bölge olarak otopark ihalesi Ocak ayı içerisinde gerçekleştirildi. Bu kapsamda yapılan düzenleme ile bahsi geçen yol üstü araç park alanlarının ilk 15 dakikası ücretsiz olarak kullanılabilecek olup 25.03.2021 tarihinden itibaren ilk olarak dört bölgeye ayrılan Muğla'da Menteşe, Ula, Yatağan, Ortaca, Dalaman ve Fethiye'yi kapsayan bölgelerde faaliyete başlamıştır.

Bodrum, Milas, Marmaris ve Datça'yı kapsayan diğer iki bölge için Büyükşehir Belediyemizce ihale çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca yol üstü otopark alanlarında, otopark işletmesi bitiş ve başlangıç saatleri arasında parklanma yapan araçlardan ücret alınmayacaktır" denildi. - MUĞLA

Büyükşehir'den yol üstü otopark açıklaması

Büyükşehir Belediyesi, Danıştay, Muğla, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den yol üstü otopark açıklaması - Son Dakika


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