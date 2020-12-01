Büyükşehir, depremzede esnafa destek olacak - Son Dakika

Büyükşehir, depremzede esnafa destek olacak

01.12.2020 13:46
Büyükşehir, depremzede esnafa destek olacak, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremde işyerleri yıkılan ve ağır hasar gören esnafın da desteklenmesi için bir çalışma başlatacaklarını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremde işyerleri yıkılan ve ağır hasar gören esnafın da desteklenmesi için bir çalışma başlatacaklarını duyurdu. İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nda (İEKKK) konuşan Başkan Soyer, "Esnafımız için yapabileceğimiz ne varsa, elimizden ne geliyorsa üzerinde çalışır, destek veririz" dedi.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun 94'üncü toplantısı pandemi önlemleri nedeniyle çevrim içi olarak yapıldı. 30 Ekim depremi sonrası izlenen süreç ve pandeminin sektörlere etkilerinin ele alındığı toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kurul üyelerine depremle ilgili yürüttükleri çalışmalar hakkında üç ana başlıkta bilgi verdi. Toplantının sonunda bir değerlendirme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremde iş yerleri yıkılan ve ağır hasar gören esnafın da yaralarını sarmak için çalışacaklarını söyledi. Soyer, "Depremde işyerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnafımıza Bir Kira Bir Yuva kampanyası kapsamında 10 bin lira, orta derecede hasar gören esnafımıza ise belediye bütçesinden 5 bin lira aktarım yapabiliriz. Esnafımız için yapabileceğimiz ne varsa, elimizden ne geliyorsa üzerinde çalışır, destek veririz" diye kaydetti.

"İzmir olarak iyi bir sınav verdik"

Yürüttükleri koordineli çalışmalar ve dayanışma kampanyaları ile büyük bir başarı hikayesi oluşturulduğunu söyleyen Soyer, "Hedefimiz deprem sonrası çadırlarda kalan yurttaşlarımızı bir an önce başlarını sokacakları bir yuvaya kavuşturmaktı. Bu hedefimizi de dün itibariyle gerçekleştirdik. Herkesin desteği ile çok güçlü bir afet süreci yönettik. Zannediyorum bu deprem sonrası en organize, en başarılı afet yönetimi oldu. Devletimizin kurumları ile birlikte hareket ederek yürüttüğümüz çalışmalar hedefe doğru zamanda varmamızı sağladı. Bunu bir uyarı depremi olarak görüyor, İzmirlilere güven içinde yaşadıkları duygusunu vermek için bundan sonraki çalışmalarımızı planlıyoruz. Bütün binaların kontrolü ve karnelendirilmesi için çalışma başlatıyoruz. Bu süreçten İzmir olarak iyi bir sınav vererek çıktığımızı düşünüyorum. Meslek odalarımıza, bu işbirliğini sağlayan her bir arkadaşımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Birçok kente göre daha iyi durumdayız"

Toplantıda İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop ise İzmir'de pandemi durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. İzmir'de birçok kente göre daha iyi durumda olduklarını bildiren Öztop, hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 76 seviyesinde olduğunu, depremin virüsün yayılımını artırdığını, vatandaşların kendi içlerinde ciddi tedbirler alması gerektiğini vurguladı. kurul başkanı Sıtkı Şükürer, korona virüsün bir dünya afeti haline geldiğini, çok vahim bir tablo ile karşılaşıldığını vurgulayarak "Umarım kuraklık gibi başkaca kötü sürprizlerle karşılaşmayız" sözlerine yer verdi.

"Afet ve pandemilere hazırlıklı olmalıyız"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr Hakan Abacıoğlu, pandeminin ikinci dalgasıyla birlikte virüsün öldürücülüğünün değil bulaştırıcılığının arttığını söyledi. Tüm dünyada yürütülen 300 aşı çalışmasının olduğuna da değinen Abacıoğlu, bundan sonraki yıllarda afet ve pandemilerin devam edeceğini kentlerin buna hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

"Çıkış yolumuz üretim"

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, depremin yaralarının sarılmasında gösterdikleri çaba ve depremzedelere gösterdikleri ilgiden ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe'ye teşekkür etti. Yorgancılar, ülke olarak eyleme geçme zamanının geldiğini belirterek, "Dünya yeniden tasarlanırken takip edilen mi yoksa takip eden ülke mi olacağız? Kendi kendine yetebilen mi yoksa dışa bağımlı bir ülke mi olacağız? Pek çok sektör pandemiden etkilendi. Üretim yoksa kalkınmak hayaldir. Ülkenin çıkış yolu üretimden geçiyor" ifadelerini kullandı.

"Esnaf zor durumda"

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, ekonomik koşullar nedeniyle zor durumda olan esnafın pandemi ve depremden dolayı daha da zor günler geçirdiğini söyledi. Mutlu, deprem nedeniyle işyeri yıkılan ve ağır hasar gören 100'e yakın esnaf ve sanatkar için bir "Bir destek bir tezgah" kampanyasının başlatılmasını istedi.

"El ele vermek zorundayız"

Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu'nun "Gelecek yıllarda afet ve pandemilerle karşılaşacağız" uyarısına yönelik açıklama yapan Soyer, "Yaşadığımız bu felaket ne ilk ne de son olacak ama biz şunu gördük ki ele ele verirsek, birbirimizi dinleyip anlamaya çalışırsak ancak o zaman bu felaketlerin tahribatını azaltmayı başaracağız. Biz en azından kurumlar olarak çok daha ayağı yere basan işbirlikleri oluşturmak mecburiyetindeyiz. Birbirimizin koluna samimiyetle girip birbirimize destek olmak mecburiyetindeyiz. Eğer bunu başaramazsak bu afetler daha çok tahribata yol açacak" dedi. - İZMİR

Büyükşehir, depremzede esnafa destek olacak
Büyükşehir, depremzede esnafa destek olacak

Tunç Soyer, Deprem, Kurul, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir, depremzede esnafa destek olacak - Son Dakika


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