Büyükşehir DESKİ 5 yılda 915 bin çağrıya yanıt verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehir DESKİ 5 yılda 915 bin çağrıya yanıt verdi - Son Dakika

Büyükşehir DESKİ 5 yılda 915 bin çağrıya yanıt verdi

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren "ALO 185" 5 yılda 915 bin çağrıya yanıt verdi.

Büyükşehir DESKİ 5 yılda 915 bin çağrıya yanıt verdi, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren "ALO 185" 5 yılda 915 bin çağrıya yanıt verdi. Vatandaşların alt yapı ile ilgili tüm ihbarlarını Denizli'nin 19 ilçesinde hizmet veren saha ekiplerine online olarak ileterek çözüm sağlayan Büyükşehir DESKİ ALO 185, 2019 yılında ise 182 bin 244 çağrıya cevap verdi.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon (DESKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ALO 185 Çağrı Merkezi kentin tamamına 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin kurulduğu 30 Mart 2014'den beri 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 185, 31 Aralık 2019 tarihine kadar 5 yılda 915 bin çağrıya yanıt verdi. Vatandaşların alt yapı ile ilgili sorunlarının bir an önce çözülmesi için teknolojinin tüm imkanlarını da kullanan ALO 185, aldığı ihbarları online olarak saha ekiplerine iletiyor. Büyükşehir DESKİ'nin kurulmasından itibaren 915 bin çağrıyı yanıtlayan ALO 185, 2019 yılında ise 182 bin 244 çağrıya cevap verdi. Arıza bildirimlerinin yanı sıra bilgi almak isteyen vatandaşlara da yardımcı olup, ilgili birimlere yönlendiren çağrı merkezi vatandaşların ihtiyaçlarının zaman kaybedilmeden giderilmesi için çaba sarf etmeye devam ediyor. ALO 185'in yanında "444 9 185" telefon numarasından da ulaşılabilen çağrı merkezine 2019 yılında toplam 182 bin 244 ihbar telefonu geldiği belirtildi.


Başkan Zolan: "7 gün 24 saat vatandaşların hizmetindeyiz"


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir DESKİ Genel Müdürlüğünün 7 gün 24 saat vatandaşların hizmetinde olduğunu söyledi. Vatandaşların sorunlarının bir an önce çözülmesi için ALO 185'e gelen ihbarların kısa sürede saha ekiplerine yönlendirerek çözüm bulunduğunu anlatan Başkan Osman Zolan, "ALO 185 çağrı merkezimizde görev alan personellerimiz 24 saat vatandaşımızın hizmetinde, sorunlarına çözüm aramak için gayret ediyor. Sahadaki ekiplerimize anlık olarak bilgi veren merkezimiz de, şehrimize hizmet etmeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizli, DESKİ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:49 Kaynak: İHA
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