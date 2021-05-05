Büyükşehir DESKİ'de hedef alt yapıda sıfır sorun - Son Dakika

Büyükşehir DESKİ'de hedef alt yapıda sıfır sorun

05.05.2021 16:39

Büyükşehir DESKİ'de hedef alt yapıda sıfır sorun Altyapıda sıfır sorun hedefiyle çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, daha önce içme suyu ve kanalizasyon hatları yapılan Adalet Mahallesi'ni ilk kez yağmur suyu hatları ile buluşturuyor.

Büyükşehir DESKİ'de hedef alt yapıda sıfır sorun

DENİZLİ - Altyapıda sıfır sorun hedefiyle çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, daha önce içme suyu ve kanalizasyon hatları yapılan Adalet Mahallesi'ni ilk kez yağmur suyu hatları ile buluşturuyor. Çalışmaları inceleyen Başkan Zolan, "Altyapı sorunu olan bölgelerimizde canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Adalet Mahallesi'nde altyapı çalışmasına başladı. Daha önce modern içme suyu ve kanalizasyon hatları yapılan Adalet Mahallesi ilk kez yağmur suyu hatları ile buluşuyor. Adalet Mahallesi'ne toplamda 3 kilometrelik yağmursuyu hattı döşenecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü ve beraberindekiler ile birlikte Adalet Mahallesi'nde başlanan çalışmaları inceldi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, bugüne kadar şehrin birçok bölgesinin alt yapısını baştan aşağı yenilediklerini belirterek, bu kapsamda Adalet Mahallesi'nin de önemli bir ihtiyacını gidereceklerini söyledi.

"Vatandaşların şikayeti ortadan kalkacak "

Adalet Mahallesi'nde yağmur yağdığı zaman yüksek eğimden kaynaklı olumsuzlukların yaşandığını anlatan Başkan Zolan, "Adalet Mahallemizde içme suyu ve kanalizasyon hatları konusunda bir sıkıntısı yok ama yağmur suyu hatları noktasında ihtiyaç var. Vatandaşlarımızın şikayetini ortadan kaldırmak amacıyla yağmur suyu hatlarımızın inşasına başladık. Adalet Mahallemizde daha önce yapmış olduğumuz içme suyu ve kanalizasyon yatırımlarımız sonrasında şimdi de yağmur suyu hattı yatırımı ile birlikte altyapıyı tümden tamamlamış olacağız. Artık yağmur yağdığında su baskını riski taşımayacak, insanlarımız sıkıntı çekmeyecek" ifadelerini kullandı.

"Bunlar önemli yatırımlar"

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunlar gerçekten önemli yatırımlar, uzun yıllar ihtiyacı karşılayan yatırımlar. Biz altyapımızı önemsiyoruz. Göreve geldiğimizden bugüne merkez ve 19 ilçemizde vatandaşlarımızın rahatı, konforu ve sağlıklı yaşamı için altyapımızı yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın vermiş olduğu destek ve gösterdikleri sabır noktasında biz de azimli, cesaretli bir şekilde yatırımlarımızı yapıyoruz. Şimdiden Denizlimize, ilçelerimize ve Adalet Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Büyükşehir DESKİ'de hedef alt yapıda sıfır sorun
Büyükşehir DESKİ'de hedef alt yapıda sıfır sorun
Büyükşehir DESKİ'de hedef alt yapıda sıfır sorun
Büyükşehir DESKİ'de hedef alt yapıda sıfır sorun
Büyükşehir DESKİ'de hedef alt yapıda sıfır sorun

Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Adalet, DESKİ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir DESKİ'de hedef alt yapıda sıfır sorun - Son Dakika


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