Büyükşehir DESKİ'de online abonelik dönemi - Son Dakika

Büyükşehir DESKİ'de online abonelik dönemi

13.11.2020 14:29
Büyükşehir DESKİ'de online abonelik dönemi, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında içme suyu aboneliği başta olmak üzere birçok işlemin başvurusunu online olarak alıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında içme suyu aboneliği başta olmak üzere birçok işlemin başvurusunu online olarak alıyor. Başvurudan sonra Büyükşehir DESKİ vatandaşların ayağına giderek içme suyu abonelik işlemlerini tamamlıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı önlemlere her geçen gün yenisini ekliyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü başta içme suyu aboneliği olmak üzere birçok işlemin başvurularını online bir şekilde gerçekleştiriyor. Online içme suyu aboneliği, abone devir başvurusu ve abonelik sonlandırma işlemleri için Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin resmi internet sitesi deski.gov.tr'ye giren vatandaşlar "Abonelik İşlemleri" sekmesini seçiyor. Burada tüm bilgilerini eksiksiz girerek, ilgili evrakının dijital fotoğrafını da internet sitesine yükleyen vatandaşlar müracaatlarını tamamlıyor.

Büyükşehir DESKİ vatandaşın ayağına gidiyor

Online başvurunun tamamlanmasının hemen ardından konuyla ilgili işlem başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, vatandaştan randevu alarak ıslak imza almak için işyeri veya ikamet adresine gidiyor. Burada işlem Büyükşehir Belediyesi DESKİ çalışanı tarafından tamamlanıyor. Online abonelik işlemleriyle ilgili bilgi almak veya işlemlerinin hangi aşamada olduğunu öğrenmek isteyen tüm vatandaşların Büyükşehir DESKİ bünyesinde 7/24 hizmet veren "Alo 185" çağrı merkezini arayabilecekleri belirtildi.

Online yapılan işlemler

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların şubelere gelmeden online olarak yapabilecekleri işlemleri şu şekilde sıraladı; "Abonelik işlemleri, abone devir işlemleri, abonelik iptal işlemleri, güvence bedeli işlemleri, su açma kapatma işlemleri, endeks işlemleri, fatura işlemleri, tarife işlemleri, abone bilgi güncelleme işlemleri, sayaç bildirim işlemleri, mühürleme ve plaka işlemleri" yapılabileceğini belirtti.

"Vatandaşların sağlıkları her şeyden önemli"

Korona virüs konusunda aldıkları tedbirleri aksatmadan devam ettirdiklerini söyleyen ve tüm hemşehrilerinin maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Birçok işlemi online olarak gerçekleştiren Büyükşehir DESKİ vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmaya devam ediyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu günleri inşallah birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız" diye konuştu. - DENİZLİ

Büyükşehir DESKİ'de online abonelik dönemi
Büyükşehir DESKİ'de online abonelik dönemi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, DESKİ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir DESKİ'de online abonelik dönemi - Son Dakika


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