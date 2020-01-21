Büyükşehir desteğinde "Temel Gönüllülük Eğitimi" devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir desteğinde 'Temel Gönüllülük Eğitimi' devam ediyor - Son Dakika

Büyükşehir desteğinde "Temel Gönüllülük Eğitimi" devam ediyor

7 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'deki gönüllülük oranını artırabilmek ve daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmak amacıyla "Temel Gönüllülük Eğitimi" kapsamında düzenlenen eğitimlerle öğrencilerin hayatlarına dokunuyor.

Büyükşehir desteğinde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'deki gönüllülük oranını artırabilmek ve daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmak amacıyla "Temel Gönüllülük Eğitimi" kapsamında düzenlenen eğitimlerle öğrencilerin hayatlarına dokunuyor.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, SosyalBen Akademi iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimler kapsamında toplumda bir farkındalık oluşturmak anlayışından hareketle; sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon kavramları, topluma hizmet kavramları arasında benzerlikler ve farklılıklar, kurumsal firmalarda ve kamu kurumlarında sosyal sorumluluk, sosyal sorumluluğun önemi ve tarihçesi, bir araştırma tekniği olarak saha, saha sürecinde iletişim, örnek olay çalışmaları, gönüllülük kavramı ve önemi, Türkiye'de gönüllülük, Dünya'da gönüllülük, proje yazma basamakları, proje yönetimi, finansal sürdürülebilirlik, sponsorluk çalışmaları ve yönetimleri ve sosyal sorumluluk projelerinde medya kullanımı konuları hakkında öğrencilere deneyim kazandırmayı hedefliyor.


SosyalBen Akademi Hakkında


SosyalBen Akademi 2015 yılında Ece Çiftçi tarafından kurulan SosyalBen Vakfı'nın ikinci iktisadi işletmesidir. Sosyal girişimci bir kuruluş olan SosyalBen Akademi, Türkiye'deki gönüllülük oranını artırabilmek ve daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmak için kurumsal firmalara, eğitim kurumlarına ve yurt dışı üniversitelerine hazırlanan bireysel öğrencilere sosyal sorumluluk proje danışmanlığı hizmeti vermektedir. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:54 Kaynak: İHA
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