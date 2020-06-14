Büyükşehir, desteklediği çilek bahçelerin kontrolünü yapıyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Ziraat Mühendisleri, "Çilek Bahçesi Kurulumu Desteklemesi" projesi kapsamında destek verilen çiftçilerin bahçelerini kontrol etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, çiftçileri alternatif ürünlere yöneltmek, modern meyve bahçeleri kurmak amaçları ile "Çilek Bahçesi Kurulumu Desteklemesi" projesini yürütüyor. Proje kapsamında destek verilen çiftçilerin bahçeleri Ziraat Mühendisleri tarafından kontrol ediliyor. Kocaeli'nde ekili alan sayısını arttırmak amacıyla da yürütülen proje kapsamında 2015 yılından bu yana yaklaşık 250 çiftçiye 350 bin adet çilek fidesi ve bahçe kurulum malzemeleri desteği verildi. Çiftçiler tarafından ekimi yapılan çilek fidelerinin Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisleri tarafından sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak kontrolleri yapılıyor.



Karamürsel ilçesi Akçat Mahallesi'nde desteklemelerden faydalanan 5 çiftçinin çilek bahçesi kontrolleri gerçekleştirildi. Dekara verimi düşük, pazar ömrü az olan çeşitler yerine hastalıklara dayanıklı, lezzetli, birim alandan yüksek verim alınan, saklama ve pazar ömrü uzun olan albion çeşidi destekleme kapsamında verildi. Bu sayede çiftçilerin gelir seviyeleri arttırılmış oldu. Projeyle çiftçilerin taleplerine göre her yıl devam ediyor. Çilek üretimi talep eden çiftçilerin Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne başvuru yapabiliyor. Başvuru için çiftçilerden çiftçi belgesi ve arazi tapu fotokopisi veya çiftçi kayıt sistemi belgesi isteniyor. - KOCAELİ