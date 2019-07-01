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Büyükşehir destekli Kızıldağ Futbol Turnuvası başladı

1 saat önce

Karaisalı'nın Kızıldağ Yaylası'nda bu yıl 8'incisi düzenlenen Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası; Pirili Spor ve Aktaş Yapı Hacı Musalı Spor takımları arasında oynan karşılaşma ile başladı.

Büyükşehir destekli Kızıldağ Futbol Turnuvası başladı, System.String[]
Karaisalı'nın Kızıldağ Yaylası'nda bu yıl 8'incisi düzenlenen Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası; Pirili Spor ve Aktaş Yapı Hacı Musalı Spor takımları arasında oynan karşılaşma ile başladı. Turnuvanın başlama vuruşunu Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sertaç Durak ve Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, Karaisalı Belediyesiyle birlikte organize ve finanse ettiği, Kızıldağ Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde gerçekleşen turnuvada 16 takım, 4 grupta mücadele ediyor. Turnuvanın açılış maçında karşı karşıya gelen Pirili Spor, Aktaş Yapı Hacı Musalı Spor, futbolseverlere zevkli bir mücadele izletirken, Pirili Spor mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nda Yağıbasan Spor, Gülçük E. Küçük Çınar Spor, Gildirli Spor, Eğlence Birliği Spor, Aktaş Yapı Hacı Musalı Spor, Kuşçu Sofulu Spor, Döşek Evi Spor, Pirili Spor, Armida İnşaat Çatalan Spor, Torun Solaklı Farsak Spor, Çakallı Spor, Salbaş Spor, Topalak Spor, Çukur Çömelek Spor, Çalık Yapı Kaşoba Spor, Yağıbasan Akkuş Spor takımları katılıyor. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:57 Kaynak: İHA
Adana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı, Futbol, Güncel
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