Büyükşehir doğa ve tarih yürüyüşü düzenleyecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencileri için doğa ve tarih yürüyüşü düzenleyecek.



Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik sosyal faaliyetleri devam ediyor. Bu yıl düzenlenecek "ÜniTrekking" etkinliklerinde Aydın'daki üniversite öğrencilerinin Aydın'ın doğasını ve tarihini daha yakından tanıması için onlarca rotada yürüyüşler gerçekleştirilecek. Doğa ve tarih yürüyüşleri, öğrencilere eşlik edecek profesyonel rehberler eşliğinde yapılacak.



Kasım ayı içerisinde başlayacak olan etkinliklerde 20'ye yakın yürüyüş rotası planlanıyor. Çeşitli zorluk derecelerindeki rotaların uzunlukları 8 kilometreden başlayıp 20 kilometreye kadar çıkıyor. Bunun yanında 10 Kasım ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de özel rotalarda yürüyüş yapılması planlanıyor.



Yürüyüşlerde ulaşım Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanacak. Bunun yanında yürüyüşler, yürüyüş yapılan rotalardaki tarihi yapıların öğrencilere tanıtılması amacıyla profesyonel rehberler ve eğitmenler eşliğinde yapılacak.



Başvuruların Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na şahsen yapılması gerekiyor. Üniversite öğrencilerinden başvurularda öğrenci kimliği, nüfus cüzdanı fotokopisi ve sağlık raporu isteniyor.



Gençlerin Aydın'ı daha yakından tanımaları için birçok etkinlik planladıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm üniversiteli gençleri "ÜniTrekking" etkinliklerine davet etti. - AYDIN