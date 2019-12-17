Büyükşehir Doğancılar'a 32 bin lavanta fidesi dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Doğancılar'a 32 bin lavanta fidesi dağıttı - Son Dakika

Büyükşehir Doğancılar'a 32 bin lavanta fidesi dağıttı

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'ya bağlı Doğancılar Mahallesi'ne 31 bin 500 lavanta fidesi dağıttı.

Büyükşehir Doğancılar'a 32 bin lavanta fidesi dağıttı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'ya bağlı Doğancılar Mahallesi'ne 31 bin 500 lavanta fidesi dağıttı. Belediyenin, çiftçilere lavanta üretimi konusunda teknik destek de sağlayacağı öğrenildi.


Buca'ya bağlı Doğancılar, kısıtlı imkanlarla sürdürdüğü lavanta üretimini İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle genişletiyor. Büyükşehir ekipleri, "Kırsal Kesimde Üreticinin Üretim Koşullarının İyileştirilmesi ve Yerel Çeşitlerin Korunması Projesi" kapsamında, Buca'nın Doğancılar Mahallesine 31 bin 500 lavanta fidesi dağıttı. Ekonomik değeri yüksek olan lavanta, kozmetik ve ilaç sanayinde yoğun olarak kullanılıyor.


Fide dağıtım etkinliğinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Doğancılar'da lavanta parselleri oluşturarak ayrıca kırsal turizmi de desteklemiş olacaklarını vurguladı. Projeye dahil olan Doğancılarlı üreticilere İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ayrıca, lavanta üretimi konusunda eğitim ve teknik destek de verileceği belirtildi.


Lavantanın yağı çıkacak


Köyün rakımının lavanta ekimine uygun olduğunu dile getiren üretici Ahmet İdem, "Lavantalarla gelir elde edeceğiz. Lavantanın yağını, suyunu çıkaracağız. Girişimci, üretici olacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesine üreticiye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Üretici Hafife Çınar ise lavantaları işledikten sonra üretici pazarlarında satacaklarını söyledi.


Kadınların desteğiyle bu işe baş koyduklarını söyleyen Doğancılar Mahallesi Muhtarı Nebahat Coşkun ise şöyle konuştu:


"Hedefimiz; sabunu, yağını, suyunu çıkararak kadına, eşine muhtaç olmadan bir gelir kaynağı oluşturmak. Kendi elinin emeğiyle kazancını çıkarmalarını sağlamak."


İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl Kırsal Kesimde Üreticinin Üretim Koşullarının İyileştirilmesi ve Yerel Çeşitlerin Korunması Projesi kapsamında Kiraz'da kekik fidesi, Urla'da kuşkonmaz pençesi ve çilek fidesi, Karaburun'da nergis soğanı dağıtmıştı. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lavanta balı yeni gelir kapısı oldu! Kilosu 150 liradan satılıyor
Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
00:00 Spor abdurrahim albayrak ne olduğunu anlamadık - Son Dakika
23:59 "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı - Son Dakika
23:59 Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika
23:56 AVM'nin dış cephesine yılbaşı süsü yapılırken vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
23:56 Kayseri'de parkta oynayan çocuk bıçakla yaralandı - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:01:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Doğancılar'a 32 bin lavanta fidesi dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]