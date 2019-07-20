Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Düzce'deki afet bölgesinde
Son Dakika Güncel Haber

Büyükşehir Düzce'deki afet bölgesinde

41 dakika önce

Başkan Büyükakın, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara karşı yürütülen çalışmalara destek için Kocaeli'nden iş makinaları gönderdi.

Büyükşehir Düzce'deki afet bölgesinde, System.String[]

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara karşı yürütülen çalışmalara destek için felaket bölgesine iş makinaları gönderdi.

Düzcelilere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükakın, "Devletimizin her türlü imkânı Düzceli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için seferber edilmiş durumdadır. Büyükşehir Belediyesi olarak da yaşanan felaketin ardından hızlı bir şekilde organize olarak iki adet Ekskavatör ile selden etkilenen bölgede çalışmalarımızı yürütmeye başladık. Yaraların sarılmasına destek olmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin paletli ve lastikli iki adet Ekskavatör iş makinası Akçakoca'nın Uğurlu Köyü'nde dere temizliği ve çevre temizliği çalışmalarını büyük titizlikle sürdürmektedir.

Kocaeli, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:43 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayvansever vatandaş selde yaralanan buzağıyı sırtında taşıdı Esmahanım kayıplarına ağlıyor! 4'ü çocuk 6 kişi hala aranıyor Kendilerini MİT elemanı olarak tanıtıp 70 bin liralık soygun yapan ekip tutuklandı "Nohut dürüm" satarak 11 kişiye istihdam sağladı - KİLİS

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 14:25:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Düzce'deki afet bölgesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]