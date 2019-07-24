Son Dakika Haberleri: Büyükşehir, Düzce'deki sel felaketinin yaralarını sarıyor
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Büyükşehir, Düzce'deki sel felaketinin yaralarını sarıyor

1 saat önce

18 Temmuz 2019 tarihinde Düzce ili Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor.

Büyükşehir, Düzce'deki sel felaketinin yaralarını sarıyor, System.String[]
18 Temmuz 2019 tarihinde Düzce ili Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor.

Sel felaketinin ilk gününden itibaren Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla bölgeye giden Büyükşehir ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir ekipleri sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki yol açma ve ıslah çalışmaları, kalıntıların kaldırılması gibi çalışmaları yürütüyor.

2 ekskavatör görevde

Sel felaketinin yaşandığı günden bu yana bölgede bulunan biri lastikli birisi de paletli olmak üzere iki ekskavatör iş makinası ile görev yapılıyor. 4 personel ile selin getirdiği zararları ortadan kaldırmaya çalışan büyükşehir ekipleri, vatandaşların yaralarını sarmak için bölgede çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ayrıca bir pikap aracıyla bölgedeki yardım çalışmalarına destek olunuyor.

Felaketin izleri silinene kadar görev yapacaklar

Düzce'deki birçok noktadaki çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, sel felaketinin ilk gününden bu yana yoğun bir şekilde çalışıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel felaketi izlerinin tamamen ortadan kaldırılana kadar bölgede görevlerine devam edecek. - KOCAELİ
Akçakoca, Kocaeli, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:03 Kaynak: İHA
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