Büyükşehir'e 6 Elektrikli Otobüs

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ulaşım ağına dahil olan 6 elektrikli otobüsü tanıttı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ulaşım ağına dahil olan 6 elektrikli otobüsü tanıttı.



Tanıtım için Kayseri Dünya Ticaret Merkezi önünde düzenlenen törende konuşan Çelik, elektrikli otobüslerin çevreci, konforlu, sessiz ve yüzde 100 yerli tasarım olduğunu belirtti.



Dört yılda yapılamaz denilen yolları yaptıklarını ve açılamaz denilen bulvarları açtıklarını ifade eden Başkan Çelik, "Yaptığımız yatırımlarla 45-50 dakikada gidilen yerleri 10-12 dakikaya indirdik. Böylece hemşehrilerimizin her sabah hayatlarına yarım saat ilave etmiş olduk." dedi.



Belediye başkanlarının görevinin kentte yaşayanların konforunu artırmak olduğunu dile getiren Başkan Çelik, bu anlayışla 135 otobüsü yenilediklerini açıkladı.



Başkan Çelik, alınan elektrikli otobüslerin sıfır emisyonlu, çevreci, sessiz, ekonomik ve yüzde 100 yerli tasarım olduğunu da belirterek, "Bu otobüsler Şehir Hastanesi başta olmak üzere yoğun hatlarda çalışacak. Testleri şu an devam ediyor. 1 ay içinde hizmete girecek." diye konuştu.



Çelik, daha sonra basın mensupları ve vatandaşlarla elektrikli otobüse binerek bir süre yolculuk etti.



Otobüste, motor sesinin hissedilmemesine dikkat çeken Başkan Çelik, bu otobüslerin dizel ve benzinli araçlara göre daha pahalı olduğunu ancak 1/7 oranında tasarruf sağladığını kaydetti.



Başkan çelik, elektrikli otobüslerin 5,5-6 yılda kendisini amorti ettiğini de sözlerine ekledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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