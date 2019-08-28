Büyükşehir E-Belediye sistemi ile işlemleri hızlandırdı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'yla ortak bir çalışma yürüterek E-Belediye sistemiyle tüm kamu kurumlarıyla entegre hale geliyor. Kağıt sarfiyatının büyük oranda azalacağı yeni sistemde hem vatandaşların işleri çok daha hızlı görülecek hem de tasarruf edilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin dijital dönüşümü takip ederek vatandaşların işlerini kolaylaştırmaya devam edeceğini söyledi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görevli memurlar ilk eğitimlerini Şükran Güngör- Yıldız Kenter Tiyatro ve Konferans Salonu'nda almaya başladı. Eğitimler üç gün sürecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde ve ilçe belediyelerinde görevli memurların eğitimlerini almaya başladıkları sistemle Valilik, Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi diğer dış kurumlarla da entegre olunacak. Böylelikle vatandaşların işlerini görürken dış kurumlardan istenen belgeler ve yapılması gereken yazışmalar sistem üzerinden online olarak yapılacak.



İlk uygulama Ruhsat Bilgi Sistemi'nde başlayacak



İlk uygulama Ruhsat Bilgi Sistemi (RUBİS) üzerinde görülecek. Yeni sistemle birlikte ruhsat için gereken belgeler ve yazışmalar kurumlarla doğrudan sistem üzerinden yapılacağı için istenen belge sayısında otomatik olarak azalma olacak. Bunun yanında e-devlet üzerinden yapılan işlem sayılarında da yakın zamanda artış yapılması planlanıyor. Halihazırda e-devlet üzerinden beyan bilgileri, sicil bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat bilgileri sorgulamaları yapılabiliyor.



Başkan Çerçioğlu, "Verdiğimiz hizmeti yalınlaştırıyoruz"



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu vatandaşa verdikleri hizmeti yalınlaştırmaya ve kolaylaştırmaya devam edeceklerinin altını çizerken "Bizler da Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak çağa ayak uydurarak kağıt kullanımını en aza indirmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Vatandaşlara elektronik ortamda çok daha hızlı bir şekilde hizmet verebilmek için yeni sisteme geçişi tamamlıyoruz. Amacımız, sistemimiz tam kapasiteyle devreye alındığında vatandaşlardan evrak-belge istemeyip hizmeti yalınlaştırmak" diye konuştu. - AYDIN