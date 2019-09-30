Büyükşehir'e bir şampiyonluk masa tenisinden

2019-2020 Masa Tenisi Küçükler İl Birinciliği'nde yenilgisiz şampiyon olan Büyükşehir sporcuları, bu organizasyonda da madalyaları topladı.

Açtığı ücretsiz spor okullarında yetiştirdiği sporcuları kendi bünyesinde kurduğu kulüp ile faal lisanslı sporcular haline getiren Büyükşehir Belediyesi, birçok branşta önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kurulan masa tenisi branşında da kısa sürede başarılar elde etmeye başlayan Büyükşehir Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, 2019-2020 Masa Tenisi Küçükler İl Birinciliği'nde 15 takımın katıldığı müsabakalarda takım halinde yenilgisiz şampiyon oldu. Bireysel müsabakalarda da büyük başarı gösteren Büyükşehir sporcuları Efehan Erol ile Mustafa Zengin birincilik ve ikinciliği paylaştılar.

Amatör spor ve sporculara her zaman destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Oğuzhan Özen "Ülkemizde profesyonel futbola harcanan bütçenin onda biri amatör spor ve sporculara harcansa her branşta ülkemizden dünyada adını duyuran sporcularımız çıkar. Çünkü ülkemiz gençlerinde bu potansiyel fazlasıyla var. Büyükşehir Belediyesi olarak görev ve sorumluluğumuz gereği amatör sporları ve sporcuları destekliyor, kendi bünyemizde yetiştirdiğimiz sporcuları milli takımlara gönderiyoruz. Son olarak geçtiğimiz aylarda açtığımız masa tenisi branşında da çocuklarımız kısa sürede çok güzel bir başarıya imza atarak bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Ben hepsini yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki bu çocuklarımız da milli takımın vazgeçilmez sporcularından biri olacak. Biz bu gençlerin destekçisi olmaya, arkalarında durmaya devam edeceğiz" dedi.

MOBİLYANIN KALBİ, TÜYAP ADANA ÇUKUROVA MOBİLYA DEKORASYON FUARI'NDA ATACAK

Fuarlar Kenti Adana, 2019 yılının ikinci çeyreğindeki ilk fuarını rekorlarla açıyor. TÜYAP Adana Fuarcılık tarafından bu yıl 12'incisi gerçekleştirilen Çukurova Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda son 5 yılın katılımcı ve metrekare rekorunu kırılıyor. 10 bin metrekarelik kapalı alanın tamamı dolan Fuar'da, 30 ülkeden 200 kişilik alım heyeti de ağırlanacak. Yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak olan Fuar'da, son 5 yılın bölgedeki mobilya ihracat rekorunun da kırılması bekleniyor.

Mobilya Sektörü, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 12. kez bir araya geliyor.Klasik mobilya iskeleti üretiminde üst sıralarda yer alan Çukurova Bölgesi, modern ve avangart mobilya ile de sektörde adından sıkça söz ettiriyor. Son 5 yılda gösterdiği hızlı yükseliş ile mobilya sektörünün başlıca tercih ettiği fuarlardan biri haline gelen TÜYAP Adana Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı, bu yıl %100 doluluk oranı ile açılarak kendi sahasında önemli bir rekora imza atacak. 30 ülkeden 200 kişilik yurt dışı alım heyetinin ağırlanacağı Fuar'da; Çukurova Bölgesi'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerden de fuara ziyaretçi akını yaşanacak. Önemli iş bağlantıların gerçekleşeceği Fuarda, 83 katılımcı firma 2020 mobilya trendlerini görücüye çıkaracak.

30 ülkeden 200 kişilik yurt dışı alım heyeti

Başta; İngiltere, Fransa, Sırbistan, Gürcistan, Almanya, Lübnan, Ürdün, İsrail, Irak olmak üzere, Çukurova Bölgesi'nin mobilya ihracatı yaptığı iş insanın ağırlanacağı Fuarı, Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 40 bin mobilya üreticisi firmanın da ziyaret etmesi bekleniyor. Geçen yıl 15 ülkeden alım heyetinin ağırlandığı Fuar'da bu yıl %100'lük bir artış ile ülke sayısı 30'a yükseltildi. 30 ülkedeki en büyük mobilya firmalarının özel olarak davet edildiği Fuar'da son 5 yılında ihracat rekorunun kırılması bekleniyor.

Fuar rekorlarla açılıyor

TÜYAP Adana Fuarcılık ve Çukurova Bölgesi'ndeki mobilya imalatçılarının arasındaki sinerji ile büyüyen Fuar, bölgede son zamanlardaki en büyük mobilya fuarı olması ile dikkat çekiyor.

Klasik koltuk iskeleti imalatında bir numarası alan Adana, mobilya iskeleti üretimi konusunda da Türkiye ihtiyacının yüzde 60'ını tek başına karşılıyor. Bu önemli avantaj Fuar'ı diğer mobilya fuarlarında da bir adım daha ileriye taşıyor.