Büyükşehir'e Hayırsever Desteği

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısında hayırseverlerle yapılan ve yapılacak olan iki önemli protokol de gündeme geldi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısında hayırseverlerle yapılan ve yapılacak olan iki önemli protokol de gündeme geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Engelsiz Yaşam Evi ve ikinci Engelsiz Çocuk Evi'nin hayırseverlerin katkılarıyla yapılacağını belirtti ve önümüzdeki günlerde bu tür yeni protokollerin yapılabileceğini kaydetti.



Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ocak ayı toplantısı için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yönetiminde toplandı. Toplantıda 66 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.



Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde hayırseverlerimizin desteğini içeren iki önemli konu ele alındı. Mecliste, Suzan Handan Ateş adlı hayırseverimizin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıracağı Engelsiz Çocuk Evi'ne Yüksel Ateş ismi verilmesi halinde yapacağı bağışla ilgili protokole ilişkin madde görüşüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Beyazşehir'de yaptıkları Engelsiz Çocuk Evi'nin tahminlerin üzerinde kabul gördüğünü belirterek, "Bunun üzerine şehrin farklı bölgelerinde üç ayrı engelsiz çocuk evi yapacağımızı belirtmiştik. Hayırseverimiz bu tesislerden birisinin yapımını üstlendi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu tür başka örnekler de duyacaksınız" dedi. Başkan Çelik'in açıklamasının ardından konuyla ilgili protokol için yetki talebini içeren madde oybirliği ile kabul edildi.



Meclis toplantısında ayrıca Erciyes Üniversitesi karşısına yapılacak olan Engelsiz Yaşam Merkezi ile ilgili protokol de gündeme geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı engelsiz yaşam merkezini yapacaklarını ifade ederek, "Bu merkeze hayırseverimiz de katkı verecek. Konuyla ilgili Özderici Vakfı ile protokol imzaladık" dedi. Başkan Çelik'in açıklamasının ardından yapılan protokol meclis üyelerince oybirliği ile onaylandı. - KAYSERİ

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