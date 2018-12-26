Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'e Kar Engel Değil

Büyükşehir'e Kar Engel Değil

2 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ekipler, çalışma ve hizmetlerini yoğun kış şartları altında sürdürmeye devam ediyor.

Büyükşehir'e Kar Engel Değil, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ekipler, kış şartları altındaki ağır hava muhalefetine rağmen çalışmalarını ve hizmetlerini aksatmadan, vatandaşlara mağduriyet yaşatmadan sürdürüyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını yürüten ekipler, hava sıcaklıklarının yaşandığı günlerde olduğu gibi mevcut kış şartlarında da çalışmalarını aynı hızla sürdürüyor. Kış şartlarının yaşandığı kar yağışlarının görüldüğü Turgutlu-Ahmetli, Saruhanlı, Kırkağaç, Gördes, Köprübaşı ilçelerinde faaliyet gösteren ekipler Evsel Katı Atık Transfer İstasyonları ile katı atıkları toplayarak hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.

ARAÇ VE EKİPMANLAR HİZMETTE

Aynı zamanda Manisa merkez, Kula, Sarıgöl, Selendi ve Demirci ilçelerinde ise Evsel Katı Atık Transfer Rampaları ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için evsel katı atık toplama hizmeti sunan ekipler, kar, yağmur, çamur gibi ağır kış şartlarında da 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyor. 13 çekici araç, 18 semi treyler, 1 adet mobil bakım aracı ve 55 personel ile evsel katı atık taşıma hizmetini yerine getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların aynı hızda devam edeceklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:34 Kaynak: Bültenler

Manisa, Güncel
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