Büyükşehir 'Ege Yem' ile üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Büyükşehir 'Ege Yem' ile üreticinin yüzünü güldürüyor

Türkiye'de tarım ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin ve ithalatın artması üreticileri ekonomik olarak gittikçe zorluyor.

Büyükşehir 'Ege Yem' ile üreticinin yüzünü güldürüyor, System.String[]

Türkiye'de tarım ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin ve ithalatın artması üreticileri ekonomik olarak gittikçe zorluyor. Son zamanlarda yem fiyatlarındaki artışa rağmen çiğ süt fiyatlarının yerinde sayması ise üreticiyi daha da kıskaç altına alıyor.

Yerelden kalkınma hedefiyle üreticilerin sorunlarına eğilen ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ile üreticiye yeni alanlar açan Aydın Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık yapan üreticileri desteklemek için Ege Yem projesini sürdürüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun yerel üreticiyi desteklemek için Kırsal Kalkınma Projelerine verdiği önem neticesinde açılan ve sayısı 14'e ulaşan Halk Ege Et Marketleri ile Ege Süt projelerinin tamamlayıcısı niteliğindeki Ege Yem, üreticiden büyük destek görüyor.

Üreticiler yüksek verim alıyor

Ege Yem projesi ile birlikte üreticiler aracı olmadan kaliteli ve ekonomik yeme ulaşabiliyor. Süt yemi, besi yemi ve arpa ezme olmak üzere üç çeşit ürün enerji, protein ve mineral içeriği bakımından hayvanlarda dengeli beslenmeyi sağlıyor. Süt kalitesini arttıran, sindirimi kolaylaştıran ve hızlı büyüme ve kas gelişimi arttıran bu yemler sayesinde üreticiler yüksek verim sağlıyor.

Bilimsel yöntemler ve uzman kadrosu ile üreticiyi destekleyen projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, aracılardan kaynaklanan maliyetleri ortadan kaldırarak, tüketicinin daha ekonomik fiyatlarla alışveriş yapmasını sağlıyor. Bu çerçevede Halk Ege Et'in tesislerinde hayvanlarının kesimini yapan üreticiler, Ege Yem ürünlerini kesimi yapılan hayvanları karşılığında da alabiliyorlar. Üreticinin hem etini değerinde satmasına, hem de yemi ucuza almasını sağlayan sistem ile üreticiler oldukça avantajlı ve güvenli bir sistemin parçası haline geliyor. Böylelikle Halk Ege Et Mağazalarına giden bu etlerde tüketiciye uygun fiyatla ulaştırılıyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile inşa edilen bu sistem ile üretici daha düşük maliyet ve daha iyi satış koşulları ile daha çok kazanıyor ve tüketici de güven duyduğu ürüne ekonomik fiyatlar ile ulaşıyor.

"Fiyatı daha uygun"

Çineli üreticilerden Salim Bitim, veriminin yüksek olduğunu belirttiği yemlerden ve bu işleyişten memnuniyetini belirterek, "Ege Yem'in yaşamasını ve devam etmesini istiyorum. Yemler her istediğimizde kapımıza kadar getiriliyor. Güvendiğimiz yer, fiyatı da daha uygun olduğu için Ege Yem'den alıyorum. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na güveniyoruz, sağ olsun" dedi.

"Fiyatlar uçtu, yeter dedik ve Ege Yem'e geçtik"

Bir başka üretici Kamil Yönter'de üreticiye nefes aldıran bu proje için şunları söyledi; "Dışarıda fiyatlar uçtu, yeter dedik ve Ege Yem'e geçtik. Fiyatlar daha da artarsa vatandaş bu yıkımın altından kalkamaz. Fiyatlar aldı başını gidiyor, dur diyen yok. Bugün dışarıda 105 liraya yem satılıyor ama Ege Yem'den 90 liraya aldık. Arıyoruz eve kadar getiriyorlar. Memnunuz, Çerçioğlu'ndan Allah razı olsun." - AYDIN

Türkiye, Aydın, Tarım, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir 'Ege Yem' ile üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

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