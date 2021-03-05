Büyükşehir ekibi Alaşehir'de mahalle muhtarlarını dinledi - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı, muhtar ziyaretlerine devam ederek, mahalle muhtarlarının taleplerini yerinde dinliyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Alaşehir ilçesini ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, muhtarların taleplerini almayı sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Alaşehir ilçesi Caberburhan Mahallesi Muhtarı İlyas Genigen, Hacıaliler Mahallesi Muhtarı Özer Demir, Delemenler Mahallesi Muhtarı Yasin Ertürk ve Kavaklıdere Mahallesi Muhtarı Salih Taşlıyolu'nu ziyaret etti. Nuray Çevirmeci'ye ziyaretinde Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş de eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yapılan yol ve yatırımlar üzerine fikirlerini dile getiren muhtarlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden duydukları memnuniyetleri ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Nuray Çevirmeci ziyarette, mahalle muhtarlarına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından gönderilen hediyeleri takdim etti. - MANİSA