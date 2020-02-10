Büyükşehir ekibi müsabakadan galibiyetle ayrıldı - Son Dakika
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Büyükşehir ekibi müsabakadan galibiyetle ayrıldı

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı karşısında galip geldi.

Büyükşehir ekibi müsabakadan galibiyetle ayrıldı, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı karşısında galip geldi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Şehit İlyas Kaya sezonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını kendi evinde ağırladı. 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım rakibini 57-50'lik skorla geçti.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını kendi evlerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Teknik Direktörü Serdar Yıldırım, önemli 2 puanı alarak Play-off yolunda bir engeli daha aştıklarını kaydetti. Ayrıca Teknik Direktör Yıldırım, başta spora ve sporcuya daha sonra kendilerine daima destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:03 Kaynak: İHA
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