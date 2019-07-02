Son Dakika Haberleri: Büyükşehir ekipleri Alaşehir'de ilaçlama yaptı
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Büyükşehir ekipleri Alaşehir'de ilaçlama yaptı

1 saat önce

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alaşehir ilçesinin yaz mevsimini rahat bir şekilde sürdürmesi için ilaçlama çalışmalarının hızını arttırdı.

Büyükşehir ekipleri Alaşehir'de ilaçlama yaptı, System.String[]

Bu kapsamda ilçe merkezi ve muhtelif mahallelerde; gübrelik, sulak ve yeşil alanlarda haşerelere yönelik ilaçlama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Yaz aylarının başlaması ile birlikte ilaçlama programını yoğunlaştıran Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere ile Mücadele Ekipleri, bu kapsamda Alaşehir ilçesinde de hummalı çalışmalarını sürdürdü. Gündüz saatlerinde farklı lokasyonlara ayrılan ekipler; haşerelerin oldukça fazla üreme alanı bulduğu gübrelik, sulak ve yeşil alanları ilaçladı. Gece ekipleri de sokak ilaçlaması yaparak, vatandaşların rahat bir nefes almasını sağladı.

İl genelinde 51 ekiple gerçekleştirdikleri ilaçlama çalışmalarına Alaşehir ilçesinde de büyük önem verdiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Genç, "Yaz mevsiminin başlaması ile birlikte haşerelerin daha fazla üreme ortamı bulacakları ortamlarda ilaçlama faaliyetlerinin yoğunluğunu arttırdık. Havaların ısınması dolayısıyla vatandaşlarımız, artık açık ortamlarda daha fazla vakit geçirmeye başladı. Biz de halkımızın bulunduğu ortamlarda daha rahat vakit geçirebilsinler diye mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:31 Kaynak: Bültenler
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Alaşehir, Güncel
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