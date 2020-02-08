Büyükşehir ekipleri aralıksız çalışıyor - Son Dakika
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Büyükşehir ekipleri aralıksız çalışıyor

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir ekipleri aralıksız çalışıyor, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece boyunca yapılan çalışmalar neticesinde şehir merkezinde kapalı yol bulunmuyor. İlçelerimize bağlı mahallelerde ise Pınarbaşı ve Sarız'a bağlı 45 mahalle yolu yoğun kar ve aşırı tipi nedeniyle kapalı durumda.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyunca devam eden kar yağışının trafiği aksatmaması için kesintisiz görev yaptı. Kent Merkezinde 450 kilometrelik yol ağında 170 kişilik ekip ve 76 araçla yapılan çalışmalar sonucu ana arterlerin tamamı trafiğe açık hale getirildi. 16 ilçeye bağlı 500 mahallede de çalışmalar aralıksız devam etti. 7 bölgedeki 44 araç ve 102 personelle gece boyunca yapılan çalışmalarla mahalle yollarının büyük bölümü trafiğe açıldı. Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine bağlı sabah saatlerinde tipi nedeniyle kapalı olan 60 mahalle yolundan 40'ı trafiğe açıldı. Ancak öğle saatlerinde başlayan yoğun tipi nedeniyle Pınarbaşı ilçesinde 30, Sarız ilçesinde ise 15 mahalle yolu ulaşıma kapandı.


Ulaşıma kapalı olan ve yoğun tipi nedeniyle ekiplerin zorlukla görev yaptığı 45 mahalle yolunda çalışmalara devam ediliyor. - KAYSERİ

Kayseri, Sarız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:06 Kaynak: İHA
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