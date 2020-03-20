Büyükşehir ekipleri ATM'leri dezenfekte ediyor - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüsle mücadele kapsamında Tarsus'ta oluşturulan 5 ayrı ekip, her gün binlerce vatandaşın kullandığı ATM'leri ve banka şubelerini dezenfekte ediyor.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyanın korkulu rüyası haline gelen korona virüs (COVID-19) salgınına karşı tüm birimleriyle teyakkuz halinde çalışma yürütmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Mezarlık İşleri Birimi ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı personelden oluşan 5 ayrı ekip, Tarsus'ta özel ve kamu bankaları idarecilerinden gelen talepler üzerine ATM'leri, banka içlerini ve özellikle vatandaşların bekleme alanlarını dezenfekte ediyor.



Yoğun şekilde mesai harcayan ekipler, camiler, mescitler, öğrenci yurtları, türbeler, muhtarlık hizmet binaları, eğitim merkezleri, yurtlar, resmi kurum binaları, toplu taşıma araçları, yolcu bekleme noktaları, taziye evleri ve daha birçok noktada çalışma yürütürken, özellikle merkez ve bağlı mahallelerin muhtarlarından gelen talepler üzerine de lokal noktalarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.



Büyükşehir ekipleri, Tarsus'ta bulunan Kültür Park gibi büyük parkların yanı sıra mahallelerde bulunan küçük parklarda ve özellikle çocuk oyun alanlarında da dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında spor aletlerinin bulunduğu bölümler de dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor. - MERSİN