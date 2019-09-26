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Büyükşehir ekipleri, DİŞTİ'yi temizledi

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali (DİŞTİ) temizledi.

Büyükşehir ekipleri, DİŞTİ'yi temizledi, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali (DİŞTİ) temizledi.

Vatandaşın daha temiz bir ortamda yaşamasını hedefleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, başlattığı temizlik seferberliği kapsamında terminali yıkadı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Daire Başkanın Serhat Karahanlı, vatandaşa hak ettiği kaliteli hizmeti sunmak için çalışma yürüttüklerini belirterek, "50 kişilik ekiple gece başlattığımız temizlik çalışmaları sürüyor. Bugün terminaldeki temizlik çalışmalarımız sona erecek." dedi.

Diyarbakır Otobüsçüler Derneği Başkanı Aydın Özge ise terminalin temizlenmesi için daha önceki belediye yönetimine yaptıkları başvurunun dikkate alınmadığını vurgulayarak, "Sağ olsun Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, belediye başkan vekilliğine görevlendirilmesinin ardından terminali ziyaret etti. Sorunlarımızı yerinde görerek çözümü için gayret sarf etti." dedi.

Öz Diyarbakır Seyahatin Genel Müdürü Şaban Doğmuş da Büyükşehir Belediyesinin yaptığı temizlik çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diyarbakır Terminal Sorumlusu Remzi Doğan'da temizlik çalışmalarının önemine işaret etti.

Özlem Diyarbakır Seyahatin Yetkilisi Selahattin Güneş ise katkılarından dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Güzeloğlu'na teşekkür etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:54 Kaynak: AA
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