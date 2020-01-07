Büyükşehir ekipleri, evi yanan vatandaşın yardımına koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir ekipleri, evi yanan vatandaşın yardımına koştu - Son Dakika

Büyükşehir ekipleri, evi yanan vatandaşın yardımına koştu

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Akıncılar Mahallesinde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Hüseyin Nefesoğlu için ekipleri seferber etti.

Büyükşehir ekipleri, evi yanan vatandaşın yardımına koştu, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Akıncılar Mahallesinde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Hüseyin Nefesoğlu için ekipleri seferber etti.


Dün saat 11.15 sıralarında Adapazarı ilçesi Berber Sokakta çıkan yangında Hüseyin Nefesoğlu'nun evi kullanılamaz hale gelmişti. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatlarıyla evini kaybeden Nefesoğlu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından ziyaret edildi. Sosyal Yardım Kartı sahibi olan Nefesoğlu'na giyecek ve yatacak yer desteğinde bulunuldu. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Akıncılar, Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:28 Kaynak: İHA
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