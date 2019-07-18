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Büyükşehir ekipleri, Kaleburcu Deresini temizliyor

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dere ıslah ve temizlik çalışmaları kapsamında, Tarsus ilçesinin kent merkezinden geçen Kaleburcu Deresinde, ekipler ve iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

Büyükşehir ekipleri, Kaleburcu Deresini temizliyor, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi, dere ıslah ve temizlik çalışmaları kapsamında, Tarsus ilçesinin kent merkezinden geçen Kaleburcu Deresinde, ekipler ve iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte dere ıslah ve temizlik çalışmalarına ağırlık verdi. Tarsus kent merkezinden geçen Kaleburcu Deresinde ekipler, iş makineleriyle temizlik çalışması yapıyor. Temizlik kapsamında dere yatağı, biriken mil ve diğer çöplerin yanı sıra yabani otlardan da arındırılıyor. Ergenekon Mahallesi'nde başlatılan çalışmalarda, Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ve MESKİ ekipleri görev alıyor. Yağmur sularının taşıdığı balçık ve dere yatağına gelen evsel çöplerin oluşturduğu yığınlar nedeniyle bazı noktalarında tıkanmalar oluşan dere içerisine indirilen iş makineleri ile tüm birikintiler kaldırılıyor. Ekipler, dere kenarında bulunan otları keserek, suyun akışını engelleyecek tüm çöpleri kamyonlara doldurarak kaldırıyor.

İş makinelerinin giremediği noktalarda ise belediye çalışanları beden gücüyle balçıkları ortadan kaldırıyor. Ekiplerin temizlik çalışmalarıyla haşerelerin üremeleri de engelleniyor. Islah çalışmalarının tamamlandığı noktalarda itfaiye araçlarıyla yıkama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında derenin geçtiği Cetvel bölgesi de temizleneceği bildirildi. - MERSİN
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:21 Kaynak: İHA
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