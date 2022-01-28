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BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ, KIRSALDA KARLA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ, KIRSALDA KARLA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

28.01.2022 12:53

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kırsalda kar nöbeti devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kırsalda kar nöbeti devam ediyor. Kar yağışı etkisini azaltırken yollarda kar temizleme, tuzlama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yüksek kesimlerde karla mücadelesi gece gündüz sürüyor. Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkisini artıran soğuk hava ve şiddetli kar yağışı Toroslar'da hayatı adeta felç etti, ulaşımda aksamalara yol açtı. Vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşım ağlarının açık tutulması için gece gündüz çalışan Büyükşehir ekiplerinin nöbeti devam ediyor.

ALANYA'DA KAPANAN YOLLAR AÇILIYOR

Alanya kırsalında kar yağışının kapattığı yollar açılırken, buzlanma nedeniyle tehlikeli hale gelen yollarda tuzlama çalışması yapıldı. Heyelan olan yerlerde yol temizleme, yağmur giderlerini açma ve şarampol temizleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Alanya'nın Taşatan yolunda kar temizleme çalışmaları sonucunda yolun Tesbili mevkiine kadar olan bölümü açıldı. Ayrıca Dim Vadisi'ndeki Akçatı, Bıçakçı ve Uğurlu mahallesi ile Gündoğmuş sınırındaki Bayırkozağacı Mahallesi yollarındaki kar temizlendi. Gedevet, Türktaş, Dereköy, Asmaca, Bektaş ve Mahmutseydi yollarında ise tuzlama çalışması yapıldı. Diğer yandan heyelan sonrası yağmur giderleri tıkanan ve şarampolleri toprakla dolan Beyreli, Keşefli ve Büyükpınar mahalle yollarındaki yağmur giderleri açıldı ve şarampol temizliği gerçekleştirildi.

GAZİPAŞA KIRSALINDA KARLA MÜCADELEYE DEVAM

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazipaşa'daki karla mücadele çalışmaları da ara vermeksizin sürdürülüyor. Geçtiğimiz günlerde Gazipaşa'yı etkisi altına alan sağanak yağmur ve kar yağışının grup yollarında meydana getirdiği hasarlar bir bir gideriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol ekipleri tarafından devam ettirilen çalışmalar kapsamında grup yollarında sel taşkınlarının oluşturduğu göçük ve şarampol temizlikleri bölüm bölüm devam ediyor. Ekipler biryandan da kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarken buzlu bölgelerde ise tuzlama çalışması yürütüyor.

TUZLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Büyükşehir ekiplerinin İbradı'da da kar mücadelesi devam ediyor. Manavgat Kaymakamlığı ve Yaylaalan Mahalle Muhtarlığı tarafından gelen ihbar doğrultusunda harekete geçen Büyükşehir ekipleri Bel yolunu ulaşıma açarak dağda mahsur kalan çobanların yollarını açtı. Manavgat Kaymakamlığı tarafından getirilen saman balyaları da Büyükşehir ekipleri tarafından çobanların ahırlarına kadar ulaştırıldı. Demre İlçesi Köşkerler-Belören-Çağman Grup yolunun Belören Karabel mevkiinde yoğun kar yağışı sonucu oluşan buzlanma nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yolda tuzlama çalışması yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ, KIRSALDA KARLA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR
BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ, KIRSALDA KARLA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR
BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ, KIRSALDA KARLA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa, Alanya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ, KIRSALDA KARLA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ, KIRSALDA KARLA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR - Son Dakika
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