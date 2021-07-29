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Büyükşehir ekipleri Manavgat'a ulaşıyor - Son Dakika

Büyükşehir ekipleri Manavgat'a ulaşıyor

29.07.2021 16:13

- Büyükşehir ekipleri Manavgat'a ulaşıyor Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde devam eden orman yangınlarının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 4 araç ve 10 personel ile yangın bölgesine intikal ediyor.

- Büyükşehir ekipleri Manavgat'a ulaşıyor

DENİZLİ - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde devam eden orman yangınlarının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 4 araç ve 10 personel ile yangın bölgesine intikal ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler (Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınının hemen ardından bölgeye sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatı ile yangın bölgesine 2 arazöz, 1 ilk müdahale arama-kurtarma aracı ile Park ve Bahçeler Dairesi'nden 20 tonluk 1 su tankeri ve 10 personel intikal ediyor. Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yerleşim yerlerine de sıçrayan yangın söndürme ve soğutma faaliyetlerine katılacak ekipler, bölgede sürdürülen çalışmalara katılacağı ifade edildi.

Başkan Zolan'dan geçmiş olsun mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanları ile her zaman desteğe hazır olduğunu kaydeden Başkan Zolan, devletin tüm olanakları ile yangın bölgesinde bulunduğunu belirterek, "Manavgat'ta yaşanan ve hepimizi derinden etkileyen ve üzen yangında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız Manavgat ile rabbim milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir ekipleri Manavgat'a ulaşıyor
Büyükşehir ekipleri Manavgat'a ulaşıyor
Büyükşehir ekipleri Manavgat'a ulaşıyor
Büyükşehir ekipleri Manavgat'a ulaşıyor

Manavgat, Antalya, Denizli, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir ekipleri Manavgat'a ulaşıyor - Son Dakika


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