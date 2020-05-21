Büyükşehir ekipleri Ramazan Bayramı'nda da görev başında - Son Dakika

Büyükşehir ekipleri Ramazan Bayramı'nda da görev başında

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması gölgesinde geçecek Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde tüm hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir ekipleri Ramazan Bayramı'nda da görev başında, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması gölgesinde geçecek Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde tüm hazırlıklarını tamamladı.


Başkent'in cadde ve bulvarlarının yanı sıra mezarlıklarda temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ise özellikle tatlı üretimi yapan firmalara yönelik gıda denetimlerini sıklaştırdı. Arife günü dahil bayram boyunca Kriz Masası, Başkent 153, ASKİ, Ankara İtfaiyesi ve Zabıta ekipleri 7/24 esasına göre çalışacak. Halk Ekmek Satış Mağazaları ve Halk Ekmek büfeleri sadece 23 Mayıs Cumartesi arife günü ve bayramın 3. günü olan 26 Mayıs'ta 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Fen İşleri ve ASKİ ekipleri alt-üst yapı çalışmalarına devam edecek. Milli ve dini bayramlarda Ankaralıları ücretsiz taşıyan EGO otobüsleri de sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşlara hizmet verecek.


Zabıta ekipleri gıda denetimlerini artırdı


Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için gerçekleştirdiği rutin gıda denetimlerini bayram öncesi üst seviyeye çıkaran Ankara zabıtası, unlu mamüller ve tatlı ürünleri üreten ve satan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Sağlığa uygunluk, hijyen, vergi levhası ve korona virüs salgınıyla mücadelede dikkat edilmesi gereken maske, eldiven, kolluk, bone ve önlük kullanımına uygunluk, sosyal mesafe, çalışan ve müşteri sayısı gibi önceliklere uyulup uyulmadığının kontrol edildiği denetimlerde görülen eksiklikler için yasal işlemler yapılıyor. Ankara zabıtasının sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde iş yerleri ve işletmelerin kapalı olup olmadığını da kontrol edeceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şu bilgileri verdi:


"Ankaralı hemşehrilerimizle birlikte salgınla mücadele koşullarında mübarek Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlandığımız bu günlerde kent genelinde gece gündüz mobil olarak hareket halinde olan ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam ediyor. Merkezde de Başkent 153 hattına ulaşan şikayetlere anında müdahale edecek şekilde ekipler bulunduruyoruz."


Mezarlıklar ziyarete hazır


Mezarlıklar Daire Başkanlığı da yeniden ziyaretlere açılan mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması yaparak, mezarlıkları ziyarete hazırladı. Başkent'in tüm ilçelerinin yanı sıra Karşıyaka, Ortaköy, Cebeci Asri, Gölbaşı, Bağlum ve Sincan Cimşit mezarlıklarında detaylı temizlik çalışması gerçekleştirilirken, uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram öncesi yoğun ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıkların genel görünümünün temiz, düzenli ve bakımlı görünmesine özen gösterildi. Mezarlıklar içerisindeki ağaçların bakımının da yapıldığı çalışmalar kapsamında kuruyan ağaç dalları budanırken, yabani otlar da bundandı. Mezarlık içinde bulunan ve bayramın birinci günü yakınlarının ziyaretine izin verilen şehitliklerde de titiz bir temizlik çalışması yapıldı.


Tüm mezarlıklarda bayram hazırlıklarına 1 ay önce başladıklarını belirten Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, şöyle konuştu:


"Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatı doğrultusunda sadece merkez mezarlıkları değil bütün ilçe mezarlıkları temizlendi. Merkezdeki 6 mezarlığımızda da temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı. Ziyaret için gelen vatandaşlarımızın giriş kapılarında ateş ölçümlerini yapmaya başladık, maskesi olmayanlara maske temini de yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda bayramın birinci günü şehit yakınları, şehitlik ziyaretlerini gerçekleştirebilecek. Mezarlıklarımız, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ise sokağa çıkma kısıtlaması olmayan vatandaşlarımızın ziyaretlerine açık olacak."


Başkent 153 ve Kriz Masası ile Ankara İtfaiyesi bayramda da 7/24 mesai yapacak


Başkentlilerle Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim köprüsü görevi üstlenen Başkent 153 bayramda da vatandaşların taleplerinin en kısa sürede çözülmesi için 7/24 esasına göre hizmet verecek. Korona virüs salgını sürecinde kurulan Kriz Masası ile Psikolojik Destek hattı da bayram boyunca vatandaşların taleplerine yönelik çalışmalarını sürdürecek. Ankaralılar "0312 666 60 00" numaralı Kriz Masası telefonundan ya da Başkent 153 üzerinden taleplerini ve şikayetlerini Büyükşehir Belediyesine iletebilecek.


Ankara İtfaiyesi de ilçelerle birlikte toplam 46 istasyonda 7/24 mesai yapacak. Başkentliler olası yangın ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirebilecek.


ASKİ ve Fen İşleri görev başında


ASKİ Genel Müdürlüğü de Başkentlilere bayram süresince görevli personeli ile birlikte 7/24 hizmet vermeyi sürdürecek. Acil ihtiyaç halinde vatandaşlar, ASKİ'ye "0312 616 10 00" numaralı acil çağrı merkezinden ya da Başkent 153 aracılığıyla ulaşabilecek. Kartlı Sayaç Arıza Bakım Onarım hizmetlerinde de 24 saat esaslı olarak mobil hizmet vermeyi sürdürecek olan ASKİ ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere engelli vatandaşlar, sağlık ve güvenlik çalışanlarının kartlı sayaç yükleme işlemlerini adreslerine giderek gerçekleştirecek. ASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binası ise kartlı sayaç manyetik kartlarının değiştirilmesi, yenilenmesi, yükleme hizmetleri için 4 gün boyunca 08.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Ekipler ayrıca olası arıza ve bakım çalışmaları ile altyapı çalışmalarına ara vermeden devam edecek.


Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağında asfalt mesaisini artıran Fen İşleri Dairesi ekipleri bayramda da çalışmalarına devam edecek. Merkez ve tüm ilçelerde asfalt serim ve bakım çalışması gerçekleştirecek olan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent yollarının hem modern bir görünüme kavuşmasını hem de sürüş güvenliğini sağlayacak.


EGO otobüsleri ücretsiz hizmet verecek


23 Mayıs arife gününde belli saatler arasında toplu taşıma hizmeti verecek olan EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda raylı sistemler hariç 24-26 Mayıs tarihleri arasında 23 Mayıs 07.00-20.00, 24-26 Mayıs 07.00-09.00 ile 16.30-20.00 saatleri arasında ücretsiz otobüs hizmeti verecek.


Büyükşehir Belediye Meclisinin dini ve milli bayramlarda ücretsiz taşıma hizmeti verme kararının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma muafiyetinde olan Ankaralılar, belirlenen saatlerde EGO otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.


Başkent'te bayram temizliği


Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri de Ramazan Bayramı öncesi kentteki temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Ankara'nın cadde ve bulvarlarının yanı sıra Ulus ve Kızılay gibi merkez noktalarda otobüs durakları, banklar, kaldırımlar, meydanlar ve bariyerlerde yıkama işlemlerini gerçekleştiren ekipler, şehri bayrama hazırladı. Süpürme araçları ve mobil ekipler, pırıl pırıl bir Ankara için sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bayramda 7/24 esasına göre çalışmaya devam edecek.


Halk Ekmek arife ve bayramın son günü açık


Başkent'te bir marka haline dönüşen Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan Bayramı için çalışma takvimini belirledi. Vatandaşların gıda ihtiyacını karşılamak için çalışma gün ve saatlerinde düzenlemeye giden ve yerli üreticilerin ürünlerini raflarına taşıyan Halk Ekmek, bayrama özel olarak hazırladığı baklava ve tatlı çeşitlerini de Başkentlilerin beğenisine sundu. Halk Ekmek Satış Mağazaları ve Halk Ekmek büfeleri sadece 23 Mayıs Cumartesi arife günü ile bayramın 3. günü olan 26 Mayıs Salı günü 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.


65 yaş ve üstü vatandaşlara memlekete gidiş izni serbestliği tanınmasının ardından şehirlerarası seyahatlerin başlaması üzerine AŞTİ'de de gerekli tüm önlemler alındı. Seyahat izni olan vatandaşlar AŞTİ'ye maskesiz alınmazken, güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. - ANKARA

Ramazan Bayramı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 05:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir ekipleri Ramazan Bayramı'nda da görev başında - Son Dakika

Son Dakika

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?
Trump Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan Anlaşmadan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi         
23:52
Luis Suarez'den Lautaro Martinez uyarı: Barcelona'ya sakın gelme Luis Suarez'den Lautaro Martinez uyarı: Barcelona'ya sakın gelme         
23:41
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı         
23:31
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti         
23:19
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu         
23:17
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir         
23:13
İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı         
22:53
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu         
22:43
İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak         
22:20
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme         
22:00
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor         
21:59
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı         
21:39
Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, "Nurettin Sözen'le aynı kaderi mi paylaşacaksınız?" sorusuna yanıt verdi: Maraton koşacağım         
21:38
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum         
21:29
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak         
21:20
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi         
21:10
Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi         
21:08
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu         
21:03
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek         
20:40
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi         
20:25
Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı         
20:22
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler         
20:09
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi         
20:07
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu         
19:59
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak         
19:50
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar         
19:43
İzmir'de cami hoparlörlerinden İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı         
19:43
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi         
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi         
19:20
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 00:15:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir ekipleri Ramazan Bayramı'nda da görev başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]