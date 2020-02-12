Büyükşehir ekipleri Salihli'de ulaşımı, Akhisar'da pazar ve manavları denetledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehir ekipleri Salihli'de ulaşımı, Akhisar'da pazar ve manavları denetledi - Son Dakika

Büyükşehir ekipleri Salihli'de ulaşımı, Akhisar'da pazar ve manavları denetledi

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Salihli'de toplu taşıma araçlarını denetlerken hal zabıta ekipleri de Akhisar'da pazar tezgahları ve marketlerin manav reyonlarını denetledi.

Büyükşehir ekipleri Salihli'de ulaşımı, Akhisar'da pazar ve manavları denetledi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Salihli'de toplu taşıma araçlarını denetlerken hal zabıta ekipleri de Akhisar'da pazar tezgahları ve marketlerin manav reyonlarını denetledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Salihli'de toplu taşıma hizmeti veren ulaşım araçlarını denetledi. Klimadan, engelli rampasına kadar tüm noktaları titizlikle inceleyen Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, vatandaşların daha rahat seyahat etmesini amaçlıyor.


Vatandaşın memnuniyetini maksimum seviyelere taşımak amacıyla denetim çalışmalarına hızla devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Salihli'de toplu taşıma hizmeti veren araçları denetledi. Klima, araç temizliği, şoförün kılık kıyafeti, engelli rampası gibi tüm ayrıntıları dikkatle inceleyen ekipler, kurallara uymayan araçların şoförlerine cezai işlem uyguladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, toplu ulaşımda kaliteyi ve vatandaşın memnuniyetini artırmak için denetimlerin devam edeceğini belirtti.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı hal zabıta ekipleri de, Akhisar'da pazar yeri ve marketlerin manav reyonunda denetimde bulundu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı hal zabıta ekipleri, denetimlerine Akhisar'da devam etti. Akhisar'da pazar yeri ve marketlerin manav reyonunda denetimde bulunan zabıta ekipleri, fatura, barkod ve mevzuata uygunluk açısından denetimde bulundu. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, pazar yerine yönelik rutin denetim ve kontrollerin devam edeceğini belirtti. - MANİSA

Akhisar, Salihli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:01 Kaynak: İHA
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