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Büyükşehir ekipleri trafikte güvenlik için çalışıyor

1 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli ilçe merkezinden ilçeye bağlı 25 kırsal mahalle ile Gölmarmara, Akhisar ve İstanbul'a ulaşımın sağlandığı bağlantı yoluna ve yine ilçeye bağlı 6 kırsal mahalleye ulaşımın sağlandığı eski Sart yoluna vatandaşların daha...

Büyükşehir ekipleri trafikte güvenlik için çalışıyor, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli ilçe merkezinden ilçeye bağlı 25 kırsal mahalle ile Gölmarmara, Akhisar ve İstanbul'a ulaşımın sağlandığı bağlantı yoluna ve yine ilçeye bağlı 6 kırsal mahalleye ulaşımın sağlandığı eski Sart yoluna vatandaşların daha güvenli seyahat edebilmeleri için yol çizgilerinin boyama çalışmalarını gerçekleştirdi.

İl genelinde trafik güvenliğini en üst seviyeye çekmek için çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, trafik işaret ve işaretçileri ile yol güvenliği konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli ilçe merkezinden ilçeye bağlı 25 kırsal mahalle ile Gölmarmara, Akhisar ve İstanbul'a ulaşımın sağlandığı bağlantı yoluna ve yine ilçeye bağlı 6 kırsal mahalleye ulaşımın sağlandığı eski Sart yoluna vatandaşların daha güvenli seyahat edebilmeleri için yol çizgilerinin boyama çalışmalarını gerçekleştirdi. Eski Sart Yolu'nda 3 kilometre, Gölmarmara, Akhisar ve İstanbul yolunda ise 4 kilometre uzunluğunda yapılan çalışma, vatandaşlardan da tam not aldı. Çalışmaların devam edeceğini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların huzuru ve güveni için hizmet verdiklerini söyledi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:02 Kaynak: İHA
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