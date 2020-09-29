Büyükşehir ekipleri yağışa karşı mücadele ediyor - Son Dakika

Büyükşehir ekipleri yağışa karşı mücadele ediyor

İstanbul ve Kocaeli'de etkili olmaya başlayan doluya ve fırtınaya karşı Büyükşehir ekipleri, sahadaki tüm olumsuz durumlara müdahale ediyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda Batı Karadeniz, İstanbul ve Kocaeli çevresinde kuvvetli rüzgar ile birlikte yağış başladı.

Büyükşehir ekipleri yağışa karşı mücadele ediyor, System.String[]

İstanbul ve Kocaeli'de etkili olmaya başlayan doluya ve fırtınaya karşı Büyükşehir ekipleri, sahadaki tüm olumsuz durumlara müdahale ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda Batı Karadeniz, İstanbul ve Kocaeli çevresinde kuvvetli rüzgar ile birlikte yağış başladı. Bu durumu dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olumsuzlukların önüne geçmek için hazırlıklarını yaptı. İtfaiye, İSU, Zabıta ekipleri yağışa karşı yaşanabilecek olumsuzluklara yönelik teyakkuz halinde görev yaparken Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de Kocaeli genelinde mazgal temizliği gerçekleştirdi.

Gelen uyarılar sonrasında harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde, anayol ve şehir genelindeki tüm yollarda bulunan mazgalların temizliğini yaptı. Mazgalların temiz ve açık olmasıyla yaşanan yağışta su birikintilerinin oluşmasının önüne geçiliyor. Kocaeli'de yağış ile birlikte etkili olan fırtınadan dolayı ağaç dalları, branda gibi malzemelerin yollara sürüklendiği görüldü. Büyükşehir Zabıta ekipleri, yola düşen ağaç dalı, branda ve diğer maddeleri herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemesi için kaldırdı.

İSU ekipleri de kent genelinde oluşan olumsuzluklara anında müdahale etti. Ekipler yine mazgal temizliği, ağaç dallarını yoldan kaldırma gibi hizmetleri yerine getirdi. Fırtına ve yağışın önümüzdeki günde de devam edeceğini dikkate alan Büyükşehir ekipleri, teyakkuz halinde. Ekipler yaşanabilecek su taşkınları, ağaç devrilmesi gibi olumsuzlara anında müdahale etmek için gün boyunca görev yapacak. - KOCAELİ

Büyükşehir ekipleri yağışa karşı mücadele ediyor
Büyükşehir ekipleri yağışa karşı mücadele ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Batı Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir ekipleri yağışa karşı mücadele ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi
Penaltılarla Chelsea'yi geçen Tottenham çeyrek finale çıktı Penaltılarla Chelsea'yi geçen Tottenham çeyrek finale çıktı         
23:50
Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü         
23:32
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Manchester United, Alex Telles için 12 milyon euro teklif etti Manchester United, Alex Telles için 12 milyon euro teklif etti         
19:08
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz         
18:12
Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi         
17:15
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor         
15:07
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar         
10:45
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 00:03:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir ekipleri yağışa karşı mücadele ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei