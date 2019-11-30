Büyükşehir ekipleri, yağışlardan zarar gören yolları onardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Silifke ve Gülnar ilçelerinde geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar nedeniyle hasar gören yollar ve menfezlerde onarım çalışması yaptı.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Silifke ilçesine bağlı Işıklı, Akdere ve Yeşilovacık Mahallelerinin bağlantı yolunun yaklaşık 10 kilometresinde, aşırı yağışlar nedeniyle oluşan hasarlara anında müdahale ederek onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Silifke'nin Karahacılı Mahallesi ile Gülnar'ın Çavuşlar Mahallesinde de yağıştan zarar gören menfezler onarıldı.



Yağıştan zarar gören yerlerle ilgili çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri ve Muhtarlık Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) koordinasyonunda gerçekleştirildi.



Aşırı yağışlar nedeniyle Silifke'nin Işıklı, Akdere ve Yeşilovacık Mahallelerinin bağlantı yolunda kuru dere yataklarında oluşan taşkınların zarar verdiği yolda greyder, kepçe ve kamyonlarla çamur, moloz ve bozulmalara müdahale eden ekipler, MESKİ'den temin ettiği büzleri yerleştirerek su giderlerini onardı.



Ayrıca, Silifke'nin Karahacılı Mahallesinde yağıştan zarar gören menfezler yenilenerek, mahalleye geçiş sağlanırken, Gülnar'ın Çavuşlar Mahallesinde de son yağmurlardan zarar gören yol menfez geçişleri onarıldı. - MERSİN