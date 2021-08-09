Büyükşehir elini felaketzedelerin üzerinden çekmiyor - Son Dakika

Büyükşehir elini felaketzedelerin üzerinden çekmiyor

Mağduriyet sona erene dek halka yoğun destek sürecek

Felaketzede vatandaşlara yemek, su, hayvan yemi, beyaz eşya, tarla-bahçe malzemeleri, çocuklara oyuncak, hastalara sağlık hizmeti, ihtiyacı olanlara kuaförlük hizmeti ve yaşananlardan dolayı yoğun stres altında olanlara da psikolojik destek veriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi; Aladağ, Kozan, Karaisalı ve Sarıçam ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından mağdur olan halkın ihtiyaç ve eksiklerini karşılamaya devam ediyor.

FELAKETZEDELERE PSİKOLOJİK DESTEK

Dayanışma gösteren belediyeler ve yardımseverlerle birlikte, yangından etkilenen çeşitli köylerdeki vatandaşlara beyaz eşya, gıda kolisi, yemek, su, buz, hayvan yemi, tarla-bahçe teçhizatı, hijyen ve temizlik malzemeleri desteğinde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi, çocuklara oyuncak, gereksinimi olanlara gezici kuaförlük hizmeti, sağlık hizmeti ve psikolojik destek de sağlıyor.

MAĞDURİYET SONA ERENE DEK DESTEK SÜRECEK

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, ASKİ ve ilgili diğer daire başkanlıklarının titizlikle sürdürdüğü felaketzede halka destek, ihtiyaçlar giderilene ve mağduriyet sona erene dek sürecek.

BİSİKLETLERİ MİNİKLERE TESLİM EDİLDİ

Büyükşehir Derman ekiplerinin yoğun çalıştığı felaket bölgesinden 3 miniğin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a yazdıkları ve bisiklet isteklerinin bulunduğu mektuba da karşılık verildi, bisikletler çocuklara teslim edildi.