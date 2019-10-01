Son Dakika Haberleri: Büyükşehir, Elmalı'da içme suyu sorunu için çalışma başlattı
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Büyükşehir, Elmalı'da içme suyu sorunu için çalışma başlattı

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı'nın Geçmen Mahallesi'nde yaşanan içme suyu sorununu çözmek için çalışma başlattı.

Büyükşehir, Elmalı'da içme suyu sorunu için çalışma başlattı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı'nın Geçmen Mahallesi'nde yaşanan içme suyu sorununu çözmek için çalışma başlattı.


Elmalı'nın Geçmen Mahallesi'nde basınç seviyesinin düşük olması nedeniyle yeterli suya ulaşamayan mahalle halkı ve muhtar, yaşadıkları mağduriyeti ASAT'a bildirdi. Harekete geçen ASAT Elmalı Hizmet Birimi, yeni içme suyu hattı yapım çalışmalarına başladı. 1 kilometre uzunluğundaki yeni içme suyu isale hattı ile mahalle halkı sağlıklı bir şebekeye kavuşacak.


ASAT yetkilileri çalışmaların 1 hafta içinde tamamlanıp yeni hattan su vermeye devam edeceklerini belirtti. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
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