Manisa Büyükşehir engelleri kaldırdı - Son Dakika

Usulsüz parklanmalara karşı denetimde bulunan ekipler,özellikle fiziksel engelli bireylerin hareketini kısıtlayacak şekilde kaldırım işgali yapan araç sahiplerine uyarıda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, usulsüz park yaparak, vatandaşların hareket özgürlüğünü kısıtlayan sürücülere yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de, il genelinde denetimde bulunan daire başkanlığına bağlı ekipler, kaldırımlarda usulsüz paklanma yapan araç sahiplerine uyarıda bulundu. Bunun yanı sıra, toplu ulaşım araçlarında da denetim yapan ekipler, engelli rampalarını kontrol etti. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Ulaşımda trafik güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra vatandaşlarımızın kaldırımlarda rahat bir şekilde hareket edebilmeleri amacıyla usulsüz paklanmalara karşı denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, il genelinde engelli rampasına araçlarını park ederek fiziksel engelli bireylerimizin hareketini engelleyen araçlara uyarıda bulunduk. Bu anlamda araç sürücülerinin biraz daha dikkatli olmasını rica ediyorum" dedi.