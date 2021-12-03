Üye Girişi
Manisa Büyükşehir engelleri kaldırdı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir engelleri kaldırdı

03.12.2021 14:08
Manisa Büyükşehir engelleri kaldırdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Usulsüz parklanmalara karşı denetimde bulunan ekipler,özellikle fiziksel engelli bireylerin hareketini kısıtlayacak şekilde kaldırım işgali yapan araç sahiplerine uyarıda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, usulsüz park yaparak, vatandaşların hareket özgürlüğünü kısıtlayan sürücülere yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de, il genelinde denetimde bulunan daire başkanlığına bağlı ekipler, kaldırımlarda usulsüz paklanma yapan araç sahiplerine uyarıda bulundu. Bunun yanı sıra, toplu ulaşım araçlarında da denetim yapan ekipler, engelli rampalarını kontrol etti. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Ulaşımda trafik güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra vatandaşlarımızın kaldırımlarda rahat bir şekilde hareket edebilmeleri amacıyla usulsüz paklanmalara karşı denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, il genelinde engelli rampasına araçlarını park ederek fiziksel engelli bireylerimizin hareketini engelleyen araçlara uyarıda bulunduk. Bu anlamda araç sürücülerinin biraz daha dikkatli olmasını rica ediyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü, Tragger, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir engelleri kaldırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merkez'in müdahaleleriyle dolardaki psikolojik sınır ortaya çıktı! Ekonomi yönetimi kurun 14 lira olmasını istemiyor 15:10 Merkez'in müdahaleleriyle dolardaki psikolojik sınır ortaya çıktı! Ekonomi yönetimi kurun 14 lira olmasını istemiyor
Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı 15:09 Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için 15:00 İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar Efnan'dan 14:50 Efnan'dan "Bahçada Yeşil Çınar" türküsü Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı 14:24 Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi 13:08 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi 12:31 Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Kasiyerin kafasına silah dayadı! Marketteki soygun anları kamerada 11:58 Kasiyerin kafasına silah dayadı! Marketteki soygun anları kamerada

Son Dakika Haberleri
15:09 Güldal Akşit'in ardından! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygu dolu sözler: Bir yol arkadaşımızı daha kaybettik!
15:09 Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı
15:08 Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!
15:00 İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar
14:50 Efnan'dan "Bahçada Yeşil Çınar" türküsü
14:33 İpek Er'in ölümüne neden olan Musa Orhan'a hem 10 yıl ceza hem de tutuksuzluk!
14:22 Gökten ölü kuşlar yağdı!
14:21 Prof. Dr. Uğur Şahin: Yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak
14:19 Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum!
14:15 Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor! Vatandaş, Süleyman Soylu'yu ve TÜİK'i topa tuttu
Güldal Akşit'in ardından! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygu dolu sözler: Bir yol arkadaşımızı daha kaybettik! Güldal Akşit'in ardından! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygu dolu sözler: Bir yol arkadaşımızı daha kaybettik!         
15:10
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir         
15:01
Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler         
14:58
Canlı yayına damga vuran diyalog! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Canlı yayına damga vuran diyalog! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
14:24
Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız         
13:30
Bu ne rahatlık! Kuyumcu, içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti Bu ne rahatlık! Kuyumcu, içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti         
12:42
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı         
11:01
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı         
09:57
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 15:14:24. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir engelleri kaldırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement