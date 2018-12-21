Son Dakika Haberleri: Büyükşehir, Engelli Bireyleri Anadolu Ateşi ile Buluşturdu

Büyükşehir, Engelli Bireyleri Anadolu Ateşi ile Buluşturdu

3 saat önce

Manavgat ilçesinde ikamet eden engelliler, Antalya Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Anadolu Ateşinin dans gösterisini izledi.

Büyükşehir, Engelli Bireyleri Anadolu Ateşi ile Buluşturdu, System.String[]
Manavgat ilçesinde ikamet eden engelliler, Antalya Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Anadolu Ateşinin dans gösterisini izledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Manavgat'ta Ortopedik
ve Yürüme Engelliler Derneği üyeleri ve engelli bireylerini evlerinden alarak, Anadolu Ateşi Dans Topluluğunun gösterisinin izleneceği yere götürdü.

Bir alışveriş merkezinin sinema salonunda gerçekleştirilen gösteriyi ilk defa izleyen engelli
bireyler, eğlenceli saatler geçirdi.

Anadolu medeniyetlerinden ilham alan dans gösterileriyle
beğeni toplayan grubu engelliler beğeniyle izledi.

Etkinliğin ardından Anadolu Ateşi dansçılarıyla fotoğraf çektiren engelli bireyler, hayatlarına farklılık katan ve kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir
Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:03 Kaynak: AA

Manavgat, Güncel
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