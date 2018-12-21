Büyükşehir, Engelli Bireyleri Anadolu Ateşi ile Buluşturdu

Manavgat ilçesinde ikamet eden engelliler, Antalya Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Anadolu Ateşinin dans gösterisini izledi.

Manavgat ilçesinde ikamet eden engelliler, Antalya Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Anadolu Ateşinin dans gösterisini izledi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Manavgat'ta Ortopedik

ve Yürüme Engelliler Derneği üyeleri ve engelli bireylerini evlerinden alarak, Anadolu Ateşi Dans Topluluğunun gösterisinin izleneceği yere götürdü.



Bir alışveriş merkezinin sinema salonunda gerçekleştirilen gösteriyi ilk defa izleyen engelli

bireyler, eğlenceli saatler geçirdi.



Anadolu medeniyetlerinden ilham alan dans gösterileriyle

beğeni toplayan grubu engelliler beğeniyle izledi.



Etkinliğin ardından Anadolu Ateşi dansçılarıyla fotoğraf çektiren engelli bireyler, hayatlarına farklılık katan ve kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir

Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti.

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