Büyükşehir, erişebilir ve engelsiz Mersin için derneklerle buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, engelli bireylere ve ailelerine hizmet veren dernek, kurum ve kuruluşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik hizmetlerle Mersin'i herkes için erişilebilir ve engelsiz bir kent yapma hedefi çerçevesinde 20'den fazla dernek ve özel eğitim okulu ile toplantı yaptı. Toplantıya, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila ile şube müdürlerinin yanı sıra Mersin Ortopedik Engelliler Derneği, Türkiye Görme Engelliler Derneği Mersin Şubesi, Mersin İşitme Engelliler Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Doğu Akdeniz Engelli Dernekleri Federasyonu Mersin Şubesi, Zihinsel Engelli Bireyler ve Eğitimciler Derneği Mersin Şubesi, Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi gibi birçok dernek ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulunun da aralarında bulunduğu birçok özel eğitim okulunun temsilcileri katıldı.



Toplantıda bir konuşma yapan Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in seçim vaatleri arasında Mersin'i erişilebilir bir kent haline dönüştürmenin de yer aldığını söyledi. Erişilebilirliğin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Atila, "Bu konuda da bir masamız özellikle erişim ve ortopedik engellilerin sorunlarını konuşacak ve sizden bir dönüş alacağız. Sizlerin bizlerden istediklerini, sizlerin bizlere iletmek istediklerini alacağız. Bir diğer ortak amacımız da engelli bireyleri, yaş, cinsiyet, engel durumuna bakılmaksızın fiziki ve sosyal rehabilitasyonunu sağlayarak, engelsiz olan bireylerle kaynaştırmak, engelli bireyleri topluma kazandırmak, üretken hale getirmek. Yapılacak olan sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerle toplum hayatı ile bütünleşmeyi sağlayarak, sosyal rehabilitasyonlarına destek olmak" dedi.



Daha önce uygulanan ve yeni uygulanmaya başlanan hizmetleri anlatan Atila, katılımcıları 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Başkan Seçer'in katılımıyla gerçekleşecek etkinliklere davet etti. - MERSİN