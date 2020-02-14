Büyükşehir Erkek Basketbol Takımı sezonu namağlup tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehir Erkek Basketbol Takımı sezonu namağlup tamamladı - Son Dakika Spor

Büyükşehir Erkek Basketbol Takımı sezonu namağlup tamamladı

6 saat önce

Malatya Büyük Erkekler Basketbol liginde mücadelede eden Büyükşehir Belediye spor Basketbol Takımı, ligi namağlup şampiyon tamamlayarak Deplasmanlı Bölgesel Basketbol Ligi'nde oynamaya hak kazandı.

Büyükşehir Erkek Basketbol Takımı sezonu namağlup tamamladı, System.String[]

Malatya Büyük Erkekler Basketbol liginde mücadelede eden Büyükşehir Belediye spor Basketbol Takımı, ligi namağlup şampiyon tamamlayarak Deplasmanlı Bölgesel Basketbol Ligi'nde oynamaya hak kazandı.


Basketbol Erkekler Ligi ekiplerine Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı, normal sezonu yenilgi yüzü görmeden namağlup tamamladı. Sezon boyunca büyük başarı gösteren turuncu beyazlı takım Malatya'yı Deplasmanlı Bölgesel Ligi'nde temsil edecek.


Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Koçu Erol Akdeniz yaptığı açıklamada, "Bu şampiyonlukta emeği geçen başta başkanımız Mahmut Cücemen'e, yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza ve bizleri destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:45 Kaynak: İHA
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