Büyükşehir Erkek Voleybol Takımı ile Keyifli Buluşma

2018-2019 sezonu 1. hafta maçlarından 22. hafta maçına kadar hiç maç kaybetmeden 22 galibiyet elde eden yıldız takımın oyuncularından Jose Miquel Caceres Gomez, Gökhan Çatal, Kerem Cem Acar, Esat Dalgıç, Faik Yaz ve Hürol Temel ile takım kaptanı Özer Özger ve istatistikçi Taha Kerem Solmaz söyleşide ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yöneticisi ve Voleybol Şube Sorumlusu Murat Mestan, eski milli voleybolcu ve takımın teknik direktörü Ali Bahadır Aksoy ile eski milli voleybolcu ve takım antrenörü Burak Yavuz'un da katıldığı söyleşide öğrenciler takım oyuncularına büyük ilgi gösterdi.

CACERES VE OYUNCULARA YOĞUN İLGİ

Öğrenciler, oyunculara spor kariyerleri ve voleybol hakkında merak ettikleri soruları sorma şansı bulurken; takımın yabancı oyuncularından Dominik Cumhuriyeti'nden Caceres ise sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu. Söyleşinin ardından öğrencilerle selfie çektirmeyi ihmal etmeyen Caceres, Şahinkayalı hayranları için bol bol imza dağıttı. Takım oyuncuları da söyleşi sonrası öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.Etkinliğin sonunda Şahinkaya Küçük ve Yıldız Kızlar Voleybol Takımı oyuncuları da sahneye çıkarak, takım oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.