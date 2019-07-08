Büyükşehir erken teşhis ile hayat kurtarıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kocaeli'nde "Erken Teşhiste Taranmayan Kalmasın" sloganıyla başlatmış olduğu kanser tarama faaliyetlerinde hayat kurtarmaya devam ediyor. Bu kapsamda gezici karavan ile Kocaeli'nin tüm noktaları ilçe ilçe, köy köy dolaşılıyor.

TÜM KOCAELİ TARANIYOR

Vatandaşların büyük memnuniyetini kazanan proje için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan sağlık karavanı, Kocaeli'nin tüm ilçelerinde vatandaşlarla buluşarak hayat kurtarmaya devam ediyor. Kocaeli'nde tüm mahalle ve köyleri gezerek ücretsiz bir şekilde 30-65 yaş bayanlara Rahim Ağzı kanseri taraması ve 50-70 yaş bay/bayanlara Kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması gerçekleştiriliyor.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören sağlık karavanıyla erken teşhisin önemi bir hayli arttı. Bu zamana kadar taranan ilçelerde pozitif sonuç çıkan vatandaşlar uzman ekiplerce hemen aile hekimlerine yönlendirilerek tedavilerine başlanıyor. Erken teşhisle birlikte tedaviye başlayan vatandaşlar kendilerine sağlanan bu hizmet için memnuniyetlerini ifade ettiler. Ayrıca tarama yapılan vatandaşlara kanserden korunma yollarını anlatan "Rahim Ağzı Kanseri ve Bağırsak Kanseri Erken Teşhis ve Korunma Yolları Eğitimi" veriliyor.

"KÖY KÖY GEZİP, KANSER TARAMASI YAPIYORUZ"

Erken Teşhiste Taranmayan Kalmasın sloganıyla üretilen kanser tarama hizmeti hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri; "Kanser çağımızın önemli bir hastalığı. Erken teşhis edildiğinde tedavi edilen bir hastalık. Biz bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, halkı bilinçlendirmek için yola çıktık. Kanser hastalığında erken teşhis ile hastalığı tespit etmek için tarama yapılması gerekiyor. Belediye olarak bu kapsamda görev aldık. Ekim ayı ile birlikte karavan tahsis ederek Kocaeli il sınırlarında tarama çalışmalarına başladık. İlçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy dolaşarak hem vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz hem de kanser taramasını yapıyoruz" dedi.

"10 BİN KİŞİYE ULAŞTIK"

2 kanser türünde çalışma yaptıklarını ifade eden Sağlık İşleri Şube Müdürü Dr. Fatma Aydın; "Kadınlarımızda görülen Rahim Ağzı Kanseri ve hem kadınlarda, hem de erkeklerde görülen Bağırsak Kanseri için çalışma yapıyoruz. Ekim ayı itibariyle 8 aylık süreçte on bin insana ulaştık ve taramalarını yaptık. Yaptığımız testler sonucunda bazı vatandaşlarımızda kanser hastalığına rastlandı. Bu vatandaşlarımız bilgilendirilerek, sağlık kuruluşlarına yönlendirildi" açıklamasında bulundu.