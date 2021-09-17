Büyükşehir Erzurumspor'da hedef Süper Lig

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sportif direktörü Muzaffer Bilazer, mavi-beyazlı ekibin Süper Lig'e yakışan bir takım olduğunu belirterek, "Erzurumspor her zaman bu ülkede en üst lige yakışan bir takım. Erzurumspor'u futbolda Avrupa haritasına yerleştirmemiz lazım." dedi.

Muzaffer Bilazer, AA muhabirine, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un son yıllarda inişli çıkışlı bir dönem geçirdiğini hatırlattı.

Bu durumun takım için kolay olmadığını ifade eden Bilazer, "Son iki üç yıl içinde en üst seviyeye çıkıp tekrar TFF 1. Lig'e indik. Bunu kaldırabilmek çok kolay bir şey değil. Hem psikolojik hem maddi tahribatı bir kulüp için inanılmaz bir külfet. Buraya geldiğimde birçok şeyi değiştirmek zorundaydım çünkü duyguyu, coşkuyu değiştirmek zorundaydım. Eski kadroyu azaltıp yeni bir yapı kurmak zorundaydık. Çünkü iki yıldır bu süreç birtakım ilişkileri dejenere etti. Bunu ortadan kaldırmak zorundaydım ki şu anda bu ortamdan oldukça memnunum." diye konuştu.

Bilazer, sezon başı transferlerinin birçoğunu gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Futbolun 90 dakikadaki değişkenliklerine cevap verecek oyuncu profiline ihtiyacımız vardı. Bunları aşağı yukarı biraz istediğimiz gibi olmasa da genelde yüzde 80 istediğimiz şekilde aldık. Her şeyi istediğin gibi oluşturma şansı çok zor. Oyuncuyu katmak değil oyuncudan faydalanmak kolay işler değildir. Biz oyuncu katmaktan da öte ondan nasıl faydalanırız üzerine daha çok gittik. Hala daha optimal seviyede değiliz ona gelmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Bunun sebebi sezon başı takım kampa başladığında genç takım oyunculardan başladık. Transferin sonuna doğru istediğimiz sayısal kadroyu oluşturabildik. Nitelik olarak belki bazı mevkilerde sıkıntılarımız olsa bile şu anda nicelik olarak iyi durumdayız."

Mavi-beyazlı ekibin hedefine ulaşması için uzun bir maratonun beklediğini anlatan Bilazer, takımın gelecek adına iyi şeyler ortaya koyacağına inandığını aktardı. Bilazer, sözlerine şöyle devam etti:

"Kötü başladık ama sonra 3 maç kazandık. Ümraniyespor maçını iyi oynadık ama kazanamadık. Takımın en azından hissettirdiği şeyler iyi ama bu maçı kazansak dahi bir sezona nasıl başladın değil nasıl bitirdiğini önemlidir. Çok uzun yolumuz var ve daha başarmamız gereken çok şey var. Bu takım çok şey vaat ediyor. Şehrin hem maddi hem de manevi desteğine çok ihtiyacımız var. Takımın saha içindeki gösterdiklerine bakarsak ilerleyen haftalarda bu takım bu ipi göğüsleyecek diye düşünüyorum."

"Erzurumspor'u futbolda Avrupa haritasına yerleştirmemiz lazım"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig'de olması gerektiğini vurgulayan Bilazer, şunları kaydetti:

"Erzurumspor her zaman bu ülkede en üst lige yakışan bir takım. Erzurumspor'u futbolda Avrupa haritasına yerleştirmemiz lazım. Sivasspor, Malatya ve Kayseri bir şekilde Avrupa'ya gitti. Sivas bu noktada iyi organizasyon kurdu. Erzurumspor onların başardığının daha fazlasını başaracak bir potansiyele sahip. Sadece adımlamayı doğru yapmak lazım. Herkes her şeyin çok iyi olmasını istiyor. İki, üç yıl içinde hırpalandık, yıprandık. Hakem hatalarında ve yanlış transferler olmuş olabilir ama küme düşünce hedefimize bir şekilde ket vurdu."

TFF. 1. Lig'e düşen takımın yine Süper Lig'e yükselmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Bilazer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradan ayağa kalkmak kolay bir şey değildir. İki defa ayağa kalktık inşallah bu sene üçüncüsü olacak. Doğru yapıyı aşağı yukarı kurduğumuzu düşünüyorum. Biz burada her şeyi samimiyetle inanarak yapmaya çalışıyoruz. Erzurumspor'a yakışan en doğru oyuncuyu katmaya çalıştık. Bu takım başarır ya da başaramaz çünkü futbolda hiçbir şeyin garantisi yoktur. Şartları, koşulları ne kadar sıkıntılı olsa bile şampiyonluğu getirecek oyuncular üzerine plan yaptık ama bazıları olmadı."