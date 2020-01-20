Büyükşehir, eski köy okullarını geri kazandırıyor - Son Dakika
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Büyükşehir, eski köy okullarını geri kazandırıyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki eski köy okullarını tadilat yaparak bölge halkının hizmetine sunuyor.

Büyükşehir, eski köy okullarını geri kazandırıyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki eski köy okullarını tadilat yaparak bölge halkının hizmetine sunuyor. Ekipler köy okulları yenileme kapsamında son olarak Kaş İlçesinde Sinekçi ve Çamlıova mahallesinde bulunan okullara tadilat yaparak vatandaşların sosyal etkinliklerini yapabilecekleri mekanlara dönüştürdü.


Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde alt yapı, yol çalışmalarının yanı sıra vatandaşların sosyal yaşamlarına da katkı sağlıyor. Köyden, mahalleye dönüşen ve eğitimde taşıma sistemiyle atıl durumda kalan eski okullar yenilenerek vatandaşın sosyal aktivitelerini yapacağı mekanlar haline geliyor. Kaş'ın Sinekçi ve Çamlıova mahallelerindeki eski okullar Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Teknik Destek Şube Müdürlüğü ekipleri, eski okulları tadilat yaparak modern bir görünüme kavuşturdu.


Çalışmalar kapsamında ekipler, eski okulların dış ve iç cephesinde sıva, alçı boya ve tamirat işleri yaptı. Uzun yıllar kullanılmış ve çürümüş hale gelen kapı ve pencere doğramalarını değiştirdi. Çamlıova Mahallesi'ndeki okulun çatı kiremitleri ve kısmi çatı ahşap yenilemesi yapıldı. Ayrıca elektrik tesisatı, mutfak dolapları, su tesisatı ve giriş kapısı demir doğramalarını yenileyen ekipler, köy okulunu modern bir sosyal etkinlik alanına dönüştürdü. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
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