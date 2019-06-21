Son Dakika Haberleri: Büyükşehir eskiyen üst geçitleri kaldırıyor
Son Dakika Güncel Haber

Büyükşehir eskiyen üst geçitleri kaldırıyor

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden üst geçitleri kaldırmaya başladı.

Büyükşehir eskiyen üst geçitleri kaldırıyor, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden üst geçitleri kaldırmaya başladı.

İlk olarak Mithatpaşa Caddesi Süleyman Sırrı Sokak kesişimi ile Sıhhiye yönünde bulunan üst geçidin söküm işlemlerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Tahliye ve Yıkım Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ikinci söküm çalışmasını da Necatibey Caddesi'ndeki üst geçit için gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, trafik akışını engellememek, yaya ve sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamak için çalışma saatlerini 22.00-06.00 arasında düzenliyor. Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde söküm işlemini yapan ekipler, çalışma yaparken yolu trafiğe de kapatıyor. Yeni ve tertemiz görüntüsüyle araçlara ve vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Necatibey Caddesi girişinde üst geçidin kaldırılmasının ardından trafik lambası ve sinyalizasyon sistemi kurulacak.

Tek tek eskiyen, paslanan ya da yıpranan üst geçitleri tespit ederek kaldırmaya devam edecek olan ekipler, vatandaşlardan gelen uyarılar ve bildirimlere göre de bir çalışma programı yürütecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:43 Kaynak: İHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızdan vatandaşa pişkin cevap: Çalıyorum, ne yapacaksın! Hayırsever vatandaş girdiği bakkal dükkanında ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını ödedi KDK'dan "emekli maaşında haciz kesintisi yapılamaz" kararı 40 yıllık fırıncı ekmek fiyatını 75 kuruşa çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 17:14:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir eskiyen üst geçitleri kaldırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]